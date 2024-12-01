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南市環檢警挖出10多場非法掩埋營建廢棄物 環局出招從源頭下手

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環檢警今年8月破獲廢棄物非法偷倒集團，已在10多處地點挖出廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市環檢警今年8月破獲廢棄物非法偷倒集團，已在10多處地點挖出廢棄物。圖／南市環保局提供

台南市檢、警、環今年8月破獲廢棄物偷倒集團，除了擴大偵辦，追查全國性偷倒廢棄物的組織外，台南已陸續在超過10處的農田、魚塭、光電場挖出營建廢棄物。環保局表示，這些廢棄物因沒落實篩分，才會有亂倒問題，近期將結合工務局，針對營建廢棄物流向作適度追蹤，就由來原管控，遏制亂倒所造成環境災難。

台南地檢署今年8月指揮台南市刑大偵六隊、保七總隊、南市環保局等單位破獲許姓男子等人組成的偷倒、非法掩埋廢棄物集團，偷盜的場所主為農漁業用地，有部分為興建中的光電場，到目前已在超過10處地方挖出廢棄物，地點分布在南市安南區、七股、佳里、善化，廢棄物以營建廢棄物居多。

環保局長許仁澤說，營建廢棄物包含裝潢修繕、營建混合物及土石方，這些廢棄物經土資場(再利用機構)、處理機構、簡易分類場篩分，可篩出再生粒料、石、塊、磚、廢木材、廢鐵、廢塑膠，可做有效利用。但為了省錢，沒有落實篩分，才會有非法亂倒、亂掩埋情形。

許仁澤表示，有實地到北部訪問處理業者，詢問投入設備、場地做好篩分，是否還有利潤，業者都說有利潤，並考慮到南部投資。許仁澤說，北部土資場等業者篩分廢棄物做得比南部好，也是南部該學習的，既然做好篩分仍有不錯利潤，近期將結合工務局，實地探訪工地，適度追蹤廢棄物流向，落實源頭管控。

南市環保局估算全市營建廢棄物每年產量42萬公噸，現有9間土資場年處理量8.3萬多公噸，由於處理量能不足，只好亂倒，加上北廢南倒現象，問題愈來愈嚴重。許仁澤說，目前北部有營建廢棄物採多道分選處理方式，而且非露天處理，值得台南業者學習，尚有努力空間。

台南 廢棄物 環保局長

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