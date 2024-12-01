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棒球連摘冠軍 台南議員里長聯手發送「金牌早餐」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城、市議員林燕祝今早發送「金牌早餐」，吸引大批鄉親排隊。圖／民眾提供
世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城、市議員林燕祝今早發送「金牌早餐」，吸引大批鄉親排隊。圖／民眾提供

世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城今早發送200份早餐給鄉親，市議員林燕祝也一起加碼包子，一早吸引大批民眾排隊，大家爽吃「金牌早餐」大呼過癮。

世界12強棒球賽，中華隊在外界看衰一路挺進決賽，最後與日本奪冠，上周日4比0完封日本，國人開心幾乎陷入瘋狂，U12亞洲少棒錦標賽台灣上月29日又擊敗韓國奪下隊史第8冠，全台各地更掀起一片棒球熱。

永康區網寮里長魏銘城從小就是棒球迷，開心近來台灣健兒好表現，今早在網寮里辦公室就準備香雞蛋堡及冰紅茶免費發送，限量200份，早上7時就有不少民眾前往排隊，有不少阿公阿嬤，也有爸媽帶著小朋友一同前往。

魏銘城說，12強決賽時他正在日本旅行，雖然無法親赴東京巨蛋，但同團的人都關注盯著直播，最後奪冠大家都不敢置信，自己深受感動在日本曾想著回國要發送早餐同歡，這次U12棒球台灣又奪金杯，真的太開心了。

林燕祝早上也共襄盛舉準備肉包及菜包發放。現場民眾並一起高呼「台灣隊加油！」林燕祝說，希望台灣隊氣勢可以一直延續下去，在即將到來的世界棒球經典賽（WBC）及更多國際賽事拿下好成績。

世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城（左）、市議員林燕祝（右）今早發送「金牌早餐」，吸引大批鄉親排隊。圖／民眾提供
世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城（左）、市議員林燕祝（右）今早發送「金牌早餐」，吸引大批鄉親排隊。圖／民眾提供
世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城、市議員林燕祝今早發送「金牌早餐」，吸引大批鄉親排隊。圖／民眾提供
世界12強及U12亞洲棒球賽，台灣近日都摘下金牌振奮人心，台南市永康區網寮里長魏銘城、市議員林燕祝今早發送「金牌早餐」，吸引大批鄉親排隊。圖／民眾提供

日本 早餐 林燕祝

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