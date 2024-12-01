故宮南院4千人馬拉松開跑 獎牌翠玉白菜好吸睛

故宮南院馬拉松今天上午清晨6點30分起跑，有4700名跑者參與，賽事分為全馬組（42K）、半馬組（21K）、挑戰組（12K）、樂活組及健走組（3K）等5組，最小年紀1歲、最長87歲。今年全馬參賽者完成賽事能獲得「翠玉白菜」造型獎牌，有參賽者已蒐集「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」，故宮3寶。

選手們做完暖身操後，由嘉義縣長翁章梁、國立故宮博物院院長蕭宗煌、副院長黃永泰等人共同鳴槍，跑者在晨曦中起跑，行經故宮南院至美橋時，朦朧曙色在湖面上展示瞬時之美，也因此被喻為「全台最美的馬拉松會場」。

翁章梁表示，故宮南院馬拉松已舉辦第6屆，讓跑者在清晨沿途欣賞故宮南院周邊的美景，大家平時也可以在清晨前來南院跑步，呼吸新鮮空氣，享受大自然的美好。故宮南院近期投入30多億元興建2館，將會擴大文化能量，隨著嘉義科學園區發展中，科技與文化將成為未來嘉義發展的核心，共同努力，推動嘉義進步。

蕭宗煌表示，全馬組選手完成本次賽事後將得到「翠玉白菜」造型獎牌，以及印有「清明上河圖」和「故宮 100+」紀念的毛巾，若連續3年參加賽事，將獲得完整故宮3寶獎牌，包括「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」，非常有紀念意義。

他表示，故宮南院有70公頃，跑者前3公里在博物館園區，將沿著風景秀麗的至善湖、至善湖往前跑，背景是傳統水墨畫「濃墨」、「飛白」及「渲染」筆法交織的流線形體建築，途中穿越南院戶外美術館、熱帶花園、象棋廣場、水景花園、地景溜滑梯…等，各組別都在慶典花園抵達終點線。

故宮南院表示，除前一晚可體驗露營夜宿博物館外，今年特別新增了「創意造型獎」，跑者以故宮或文物為靈感，展現吸睛獨特的變裝風格，成為賽道上最趣味的風景。賽程行經多條嘉義縣鄉道，田間小路襯著各種田野風光，如甘蔗、玉米及高麗菜田、優美的朴子溪堤岸及苦楝花綠色隧道，跑者們在這趟身心鍛鍊中同時體驗著北回歸線下的生活紋理與自然風情。