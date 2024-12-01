身障者環島...住宿成大魔王 雲林25身障者將再次環島盼改善無障礙空間

雲林縣愛無礙協會前年首度舉辦身障者騎乘手搖車環島公益之旅，意外發現許多旅館、香客大樓缺乏無障礙設施，一度只能打地鋪休息，今年協會將再度號召20多位身障者環島20天，並有5位日本身障者專程來台參加交流，理事長楊光遠表示，希望藉此公益之旅讓身障者看見台灣美好，也提升無障礙空間改善。

雲林縣愛無礙協會舉辦為期20天的環島公益之旅，將於12月3日從雲林斗南田徑場出發，今年約有25位身障者及家屬、志工參與，過程中將透過身障者的音樂演出，深入全台各地社區，帶給大家歡樂。12月16日至22日另有5名來自日本的身障者加入騎乘行列，雙方將針對身障輔具、無障礙旅行交流，參與此行的身障者及志工今天開始進行整備工作。

楊光遠表示，很多身障者礙於身體狀況，不常出門旅遊，前年首度舉辦環島活動，選擇住宿的地點有旅館、民宿及寺廟香客大樓，意外發現許多香客大樓可能興建年代較早，缺乏無障礙設施，旅館及民宿針對身障者可以提供的無障礙房間也不足，甚至沒有，當時一度因為無法進入住宿地點，只好打地鋪。

「門寬不足、衛浴間的門檻對身障者來說都是層層的阻礙」，楊光遠說，身障者因為需要輪椅輔助，房門的寬度至少要能讓輪椅方便進出，但很多住宿空間光門寬就無法讓身障者入住，另外浴室、洗手間的門檻也會構成障礙，床則必須要跟椅子高度接近，才能方便身障者移動入睡。

楊光遠說，前年身障者首度環島，讓許多旅宿、寺廟看見身障者的需求，今年在預定住宿的過程中，很多香客大樓告知已經改善無障礙空間，希望藉此行能夠讓更多人看見身障者需求，提升無障礙空間，不要讓住宿變成身障者出遊的阻礙，也藉此讓身障者看見台灣各地的美好。