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台南最高齡志工86歲 開心付出

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市志工逾10萬人，65歲以上占3成，市府社會局昨天表揚128位金質獎志工，最年長的是86歲的麻豆戶政所志工姜連秋和新市環保志工鄭陳月雲，都說做志工感到無比的滿足和成就感。

市長黃偉哲頒獎給服務年資滿10年且時數已滿2000小時的績優金質獎志工，以及4隊績優志工團隊、5組績優家庭志工和5個績優局處等人員，他感謝志工長期貢獻與付出，更感佩高齡長者志工願意走出家門，參與社會服務工作，服務年資長且績效斐然。

86歲鄭陳月雲年輕時幫人接生，接生超過1千餘人，後曾任5屆新市鄉民代表，及1屆區諮詢委員，還擔任新市鄉公所調解委員及衛生所義工，現今是新市區蕙質女童軍主委、新市永安宮志工、圖書館志工及環保志工等，能為自己的社區盡一份心力相當開心。

86歲姜連秋擔任戶政志工長達22年，負責回答洽公民眾的提問、協助申請表單的填寫等，要有足夠的耐心和細心及長時間經驗的積累。他說，看到民眾因他的幫助而露出滿意的笑容，就感到無比的滿足和成就感。

老當益壯志工還有80歲西港安慶社區關懷據點志工陳明泉等，有空就到據點陪伴長者聊天，協助量測體溫與血壓，還會幫行動不便的長者做簡單的復健運動，也會簡單的水電維護和桌椅損壞修整；63歲台南市美術館文化志工王寶琴，30年來服務風雨無阻，服務時數高達1萬4735小時，是今年獲獎志工服務時數最多的。

台南 接生 衛生所

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