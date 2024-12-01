防溢堤奪命 八掌溪疏濬經長視察

八掌溪淤積嚴重，颱風期間多次溢堤，近2年淹水奪走5條人命，水利署估颱風後落淤量高達500萬立方公尺，短期計畫將斥6.86億元疏濬，明年汛期前疏濬300萬立方公尺，暫置台糖菁寮、水上農場，經濟部長郭智輝昨到八掌溪菁寮堤防，視察疏濬狀況。

郭智輝由立委蔡易餘、王美惠、賴惠員陪同視察八掌溪疏濬，台南市菁寮里長張文哲及農民當場陳情，私有農地變河床，無法申請休耕補助，還提供工程車出入疏濬，希望政府徵收土地，郭智輝承諾會妥善處理。

第五河川分署長吳明華說，八掌溪治理分為短、中、長期。短期斥資6.86億元疏濬，分三階段疏通瓶頸段，預計明年汛期前疏濬300萬方；中期推動堤防改建工程，拓寬河道加大通洪斷面；長期配合八掌溪橋等4座橋梁改善工程，將八掌溪原50年防洪標準提升至100年。

短期第一階段拓寬八掌溪瓶頸段深槽，疏濬90萬方已完成；第二階段將針對橋梁下方疏濬，調整偏心流路，預計今年底前再完成110萬方；第三階段工程明年1月開工，範圍至上游軍輝橋，清疏及調整公有土地瓶頸段的流路，將再疏濬100萬方，降低兩岸溢淹風險。

蔡易餘說，凱米颱風水災，八掌溪兩側都有溢堤狀況，過去疏濬把土方暫置在河道旁仍會沖下河道，後來與台糖協調提供土地，作為土方暫時放置場，也希望疏濬完成後讓農民在河川地上種植非高莖作物，協助管理避免銀合歡生長。

賴惠員說，除了改善八掌溪瓶頸路段，下游也要疏濬，否則鹽水、菁寮照常會淹水。王美惠說，嘉義市湖仔內今年颱風淹水，受害的都是百姓，希望挹注充分經費盡速改善。