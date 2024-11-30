嘉市再生市集拍賣 檜木五斗櫃喊6700元成交

嘉義縣政府舉辦「嘉有好市集」今天登場，11月由環保局以惜福主題策畫，縣長翁章梁化身拍賣官，拍賣檜木五斗櫃等3件再生工廠家具，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜加碼推出10盒嘉義優鮮盲盒，還免費送出300份割稻仔飯和紅龍果，吸引許多人潮。

「再生家具拍賣」分上下午兩梯次，第一梯次早上10點、第二梯次下午1點30分開始，翁章梁下午擔任拍賣官，拍賣檜木五斗櫃、活動式茶桌和全牛皮沙發3個物件，從底價1500一路往上叫價，聲音此起彼落，誰也不讓誰，最後分別以6700元、6000元和12000元成交。

11月市集主題呼應感恩節推出4大活動，響應減塑政策攜帶寬45公分、高30公分以上環保購物袋，前300人可獲市集抵用券100元；消費100元可以集章1點，滿8點兌換火雞肉潛艇堡；二手物義賣消費滿200元，可兌換火雞肉潛艇堡，義賣所得將捐贈嘉縣紅十字會愛心專戶。

環保局表示，為讓民眾逛市集也能響應環保，推出舊衣零錢收納包DIY，推廣舊衣正確回收管道，建立民眾回收、再利用觀念；現場還有小農攤商「格外品」蔬果特賣，格外品外觀不符合市場規格，但品質不打折，一樣一級棒，呼籲民眾吃當地、食當季，避免食物浪費。