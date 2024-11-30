快訊

荒淫和尚持酒瓶闖屋性侵女子 53年來侵害7女求輕判被法官狠打臉

早知幼兒園虐童猥褻卻冷處理 教保中心業者安全下莊家長暴怒

林志玲50歲生日放天燈 AKIRA秀照告白「妳是我的幸福」

嘉市再生市集拍賣 檜木五斗櫃喊6700元成交

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左一）今天參加嘉有好市集，化身拍賣官為檜木五斗櫃喊拍6700元成交。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）今天參加嘉有好市集，化身拍賣官為檜木五斗櫃喊拍6700元成交。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府舉辦「嘉有好市集」今天登場，11月由環保局以惜福主題策畫，縣長翁章梁化身拍賣官，拍賣檜木五斗櫃等3件再生工廠家具，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜加碼推出10盒嘉義優鮮盲盒，還免費送出300份割稻仔飯和紅龍果，吸引許多人潮。

「再生家具拍賣」分上下午兩梯次，第一梯次早上10點、第二梯次下午1點30分開始，翁章梁下午擔任拍賣官，拍賣檜木五斗櫃、活動式茶桌和全牛皮沙發3個物件，從底價1500一路往上叫價，聲音此起彼落，誰也不讓誰，最後分別以6700元、6000元和12000元成交。

11月市集主題呼應感恩節推出4大活動，響應減塑政策攜帶寬45公分、高30公分以上環保購物袋，前300人可獲市集抵用券100元；消費100元可以集章1點，滿8點兌換火雞肉潛艇堡；二手物義賣消費滿200元，可兌換火雞肉潛艇堡，義賣所得將捐贈嘉縣紅十字會愛心專戶。

環保局表示，為讓民眾逛市集也能響應環保，推出舊衣零錢收納包DIY，推廣舊衣正確回收管道，建立民眾回收、再利用觀念；現場還有小農攤商「格外品」蔬果特賣，格外品外觀不符合市場規格，但品質不打折，一樣一級棒，呼籲民眾吃當地、食當季，避免食物浪費。

翁章梁說，今天天氣很好，環保局以惜福為主題，拍賣過程非常有趣，縣農會也準備盲盒和割稻仔飯和大家分享，讓來逛市集的鄉親都有小確幸，希望大家都能好好惜福，讓資源循環再利用可以在大家的努力下，做得更好。

嘉義縣長翁章梁（右二）今天參加嘉有好市集，現場免費送出300碗割稻飯。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天參加嘉有好市集，現場免費送出300碗割稻飯。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天參加嘉有好市集，化身拍賣官為檜木五斗櫃喊拍6700元成交。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天參加嘉有好市集，化身拍賣官為檜木五斗櫃喊拍6700元成交。記者黃于凡／攝影
嘉有好市集11月由環保局舉辦，以惜福為主題推出二手義賣等攤位。記者黃于凡／攝影
嘉有好市集11月由環保局舉辦，以惜福為主題推出二手義賣等攤位。記者黃于凡／攝影

嘉義 環保局 翁章梁

延伸閱讀

【Podcast】Ep20.嘉義縣縣長翁章梁全力打造「在嘉安老」 創新失智照護體系引領全國

林聰明沙鍋魚頭70周年慶晚宴 韓國瑜誇讚比美鼎泰豐

嘉義朴子太子文化祭11/24登場 勁歌熱舞還有免費美食

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

相關新聞

嘉市再生市集拍賣 檜木五斗櫃喊6700元成交

嘉義縣政府舉辦「嘉有好市集」今天登場，11月由環保局以惜福主題策畫，縣長翁章梁化身拍賣官，拍賣檜木五斗櫃等3件再生工廠家...

中央力挺嘉義KANO文化 國營企業將贊助嘉義大學棒球隊

經濟部長郭智輝今天赴嘉義市視察，除聚焦防洪治水與交通建設外，也帶來嘉義棒球振興的好消息，未來國營企業將贊助嘉義大學棒球隊...

朴子溪治理七大堤防工程 王美惠建議增設湖仔內抽水站

經濟部長郭智輝今到嘉義視察治水進度，立委王美惠爭取新建湖仔內抽水站，經濟部核定明年檢討湖仔內與後庒排水系統，預計2年內完...

統一獅明年主場開幕戰在亞太棒球場開打？ 黃偉哲這樣說

統一獅明年3月30日主場開幕戰，不少球迷敲碗亞太國際棒球訓練中心可做統一獅主場，因球場要到明年2月才完工確定趕不及，但市...

全台最早的日式營團建築 斗六農糧署宿舍下月完工啟用

雲林縣斗六市農糧署宿舍，建於日治昭和年，為戰爭時期「台灣住宅營團」所建的日式住宅，也是全台最早完成的住宅營團建築之一，具...

捐血人數低迷 台南議員朱正軒與熱心企業提供贈品募血

近來捐血人數持續低迷、台南市議員朱正軒今天與威正塑膠、崑山國小家長會、國泰人壽永康、新市展在崑山國小舉辦愛心捐血活動，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。