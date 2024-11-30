中央力挺嘉義KANO文化 國營企業將贊助嘉義大學棒球隊

經濟部長郭智輝今天赴嘉義市視察，除聚焦防洪治水與交通建設外，也帶來嘉義棒球振興的好消息，未來國營企業將贊助嘉義大學棒球隊發展。市長黃敏惠強調「嘉義市不缺計畫，只缺中央的支持與鼓勵」，期待中央與地方攜手，促進雲嘉嘉南區域經濟交通發展。

郭智輝說，他的祖父曾就讀嘉農，嘉義市是全台知名棒球原鄉，嘉義市諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽也在黃敏惠支持下，參與隊伍創下新高，為支持嘉義市棒球發展，未來國營企業將贊助嘉義大學棒球隊發展，一同為台灣體育盡一分心力。

民眾黨立委張啓楷邀集經濟部長郭智輝率領經濟部團隊拜訪嘉義市，黃敏惠率市府團隊，會同來訪的郭智輝，以及國民黨立委林倩綺、民進黨立委王美惠、水利署署長賴建信等人，共同視察朴子溪許厝庄護岸興建工程、嘉義產業創新研發中心。

郭智輝表示，中央一定會與地方共同合作，嘉義市政府的提案與建言，經濟部均極為重視並將深入研議。經濟部會遵循賴總統與政院「系統性治水」方針，融入流域系統性治理，優先研擬相關治水計畫，面對問題、解決問題。

張啟楷說，朴子溪堤防和防汛道路第一期工程正在進行中，為提升工程品質，並縮短原訂長達8年的工期，相關單位有共識朝向第2期與第3期工程合併核定方向進行；另外，八掌溪的淤積疏浚和湖子內排水等計畫，也正朝百年防洪目標邁進中。

黃敏惠說，嘉義市南北兩側中央管河川朴子溪、八掌溪有疏濬急迫需求，盼經濟部加速辦理朴子溪水系牛稠溪疏濬、八掌溪軍輝橋至鐵路橋間疏濬，增加河川通洪容量，也盼水利署加速辦理湖子內在來排水、後庄隆恩排水規畫，通盤檢討完成治理，減少洪水溢流問題。

黃敏惠強調，流域系統性治理只剩最後一哩路，盼中央將朴子溪西段堤防整建計畫盡速合併辦理施工，協助地方完成生活新路網中三橫三縱三環的北橫西段（朴子溪）先期平面道路串連，落實「西區大發展、東區大進步」，促進雲嘉嘉南區域經濟交通發展。