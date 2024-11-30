台南市聯合婚禮登場 見證浪漫愛情故事

台南市113年聯合婚禮今天在山上花園水道博物館登場，且搭配台南400及龍年元素，以「幸福台南．好孕接龍」為主題布置場景，由台南市長黃偉哲見證50對浪漫愛情故事。

黃偉哲今天擔任台南市聯合婚禮證婚人，送上新台幣2萬元禮券、50吋液晶顯示器、變頻冰箱、洗衣機等多項好禮，祝福新人們攜手開啟浪漫幸福人生旅程。

黃偉哲表示，參加聯合婚禮新人都是彼此的英雄，在人生道路找到對的人，他祝福每對新人永浴愛河，情牽彼此的手，開創幸福未來，安心生活。

南市府新聞稿指出，市府提升市民成婚意願與人口政策正向發展，推出育兒福利政策，民國112年起大幅調升新生兒生育獎勵金，第1名及第2名子女生育獎勵金提高至2萬元，第3名與第4名獎勵3萬元，第5名以後每胎5萬元。

此外，參與聯合婚禮新人可獲得象徵幸福滿載的品牌行李箱、好孕金鏟子、雙雙對對馬克杯組、多子多孫的小米磚、紀念毛巾禮盒、品牌沐浴組等禮品。