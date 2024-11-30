水利署疏濬八掌溪瓶頸段淤積 阻降暴雨時再淹水

嘉縣近2年因八掌溪溢堤損失多條人命，水利署為改善及提升八掌溪保護標準，正緊急疏通瓶頸段，預計114年汛期前疏濬300萬立方公尺，避免下暴雨時溢堤，並可加速排洪。

經濟部長郭智輝與民進黨籍立委蔡易餘、王美惠、賴惠員今天到八掌溪嘉義縣與台南市交界的菁寮堤防視察水利署疏濬。

水利署第五河川分署簡報表示，為改善及提升八掌溪保護標準，提出短、中、長期改善方案，短期緊急疏通瓶頸段，分3階段進行，預計114年汛期前疏濬300萬方。中期配合堤防改建工程（3525公尺），以拓寬河道加大通洪斷面。長期要改善八掌溪橋等4座橋梁。

第五河川分署指出，改善方案完成後，八掌溪原50年防洪標準將可提升至100年防洪保護標準。此次凱米颱風過後經測量，八掌溪橋（台1線）至軍輝橋（台18線）間落淤量高達500萬立方公尺，截至11月28日疏濬土方累計已達220萬立方公尺。

蔡易餘說，過去河川管理單位疏濬方式是把土方暫置在河道旁，雨下太大時又會沖回溪底，此次與台糖協調提供土地作為土方暫時放置場，才讓疏濬發揮效果，希望水利署能持續與台糖溝通提供適合回填土方的農地。

賴惠員表示，除了改善八掌溪瓶頸路段，盼八掌溪下游也要疏濬，這樣才能徹底解決八掌溪淹水問題。王美惠說，嘉義市湖子內臨八掌溪的聚落今年颱風來時淹水，希望在湖子內增設抽水站。

郭智輝說，經濟部會配合處理各項建議，並指出嘉義、台南已是台灣的科技重鎮，將來會有很多科技產業進駐，治水是水利署最重要工作，會馬上去做。