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CCCE城市盃數位科藝電競大賽 各路好手齊聚台南

中央社／ 台南30日電

2024年第6屆CCCE城市盃數位科藝電競大賽，今天在南紡購物中心登場，共438隊、1519名選手參賽。CCCE城市盃今年首次在台南市揭幕，也是首次在半戶外空間舉辦。

2024年第6屆CCCE城市盃數位科藝電競大賽，由台南市政府、中華文化教育協會及中華虛擬運動協會共同主辦，其他五都協辦，分「電子競技」、「虛擬運動」及「數位科藝」3個系列主題，共10項競賽項目。

台南市長黃偉哲透過新聞稿指出，隨數位科技發展，電子競技儼然成為獨特青少年流行文化，CCCE城市盃是全國最大規模電子競技暨產業科藝賽事。此次辦理特戰英豪、傳說對決、聯盟戰棋、特攻聯盟、Just Dance、自由車、HADO AR電子躲避球、賽事實況轉播、快速錄剪播及AI創新應用等10項賽事，培養學生跨領域思考、自主學習、創新應用與執行、團隊合作協力，增進科技與人文素養。

CCCE城市盃迄今舉辦6屆，今年首次在台南市揭幕，透過科技教育與台南古都風華連結，創造活動新亮點，預祝所有參賽選手榮獲佳績。

南市府體育局長陳良乾表示，2022年杭州亞運、電子競技首次列為正式賽事，在虛擬運動世界中，選手除需具備電競相關專業技能，也需有節奏掌握、空間覺察、資訊整合能力，才能快速思考戰略，充分發揮團隊默契取得最終勝利。

體育局持續和台南市體育總會電競委員會、南英商工合作，從國中辦理電競人才培育營，透過線上及線下模擬與實戰電競比賽，讓選手累積多元實戰經驗，教導學生正確電競觀念，培育電競人才。今年擔任CCCE城市盃主辦城市，也讓台南子弟更近距離觀賞電競科藝賽事，最新消息可關注CCCE官網。

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