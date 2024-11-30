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朴子溪治理七大堤防工程 王美惠建議增設湖仔內抽水站

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
經濟部長郭智輝（右一）今到嘉義縣視察治水進度，立委王美惠（右三）爭取新建湖仔內抽水站。記者黃于凡／攝影
經濟部長郭智輝（右一）今到嘉義縣視察治水進度，立委王美惠（右三）爭取新建湖仔內抽水站。記者黃于凡／攝影

經濟部長郭智輝今到嘉義視察治水進度，立委王美惠爭取新建湖仔內抽水站，經濟部核定明年檢討湖仔內與後庒排水系統，預計2年內完成規畫循序整治；另朴子溪治理率約75%，華興橋至月眉潭橋是未來5年防洪重點，預計斥資逾38億元，改善牛斗山、許厝等7座堤防與護岸工程。

立委王美惠今向第五河川分署建議，湖仔內排水及後庒排水改善工程應更加重視，嘉義市湖仔內很久不曾淹水，這次颱風疑抽水不及釀災，她建議新建抽水站，另朴子溪華興橋治理也要盡速完成，趕在明年風災汛期前改善，避免風災後才開始亡羊補牢。

第五河川分署長吳明華說，氣候變遷及都市快速發展，0910豪雨及凱米颱風都有發生局部溢淹情形，已核定明年辦理湖子內及後庄排水規畫檢討，後續檢討水文及治理對策並適時召開地方說明會，預計2年完成規畫檢討後，循程序辦理治理計畫修正及後續整治工作。

郭智輝說，治水是經濟部重要工作之一，沒水比缺電還嚴重，沒電還可以過日子，但沒水就沒辦法生活，極端氣候造成大豪雨、急降雨，將來一定還會再發生，防治工作做好能降低災害發生，請水利署長賴建信帶著整個水利署把工作完整做好，若有問題都可隨時反映。

吳明華也說，朴子溪發源於阿里山南側，全長約76公里，流域面積425平方公里，從布袋鎮出海注入台灣海峽，朴子溪治理率目前約75%，華興橋上游及月眉潭橋下游已治理完畢，華興橋至月眉潭橋間為未來5年治理重點，降低兩岸溢淹風險。

水利署簡報指出，華興橋至月眉潭橋治理分段進行，包括牛斗山堤防改善工程、牛斗山護岸改善工程、山中堤防改善工程、福興護岸改善工程、許厝堤防改善工程、中洋子改善工程、新廍堤防改善工程，工程經費預估12億5500萬元，另用地徵收須26億2700萬元。

牛斗山堤防改善工程，現有堤防860公尺，待建堤防1290公尺，2026年用地先期及用地取得，2027至2029年工程分2年2段施作，工程用地經費約6.5億元，工程總經費約1.9億元。

牛斗山護岸改善工程現無堤防，待建堤防1300公尺，2027年用地先期及用地取得，2030至2031年分2年2段工程施作，工程用地經費約5.5億元，工程總費約1.95億元。

山中堤防改善工程（三期）現有堤防1200公尺，待建堤防621公尺，已提報2025年施工，工程經費約8000萬元。

福興護岸改善工程現無堤防，待建堤防1000公尺，2024年用地先期，2025年用地取得，2026至2027年分2年2段工程施作，用地經費約2.8億元，工程經費約1.5億元。

許厝堤防改善工程現有堤防383公尺，待建堤防606公尺，2024年用地先期，2025年用地取得，2026年工程施作，用地經費約9700萬元，工程總經費約9000萬元。

中洋子改善工程現無堤防，待建堤防2290公尺，2025年用地先期，2026年用地取得，2027至2030分4年4段工程施作，用地經費約7.3億元，工程經費約3.5億元。

新廍堤防改善工程現無堤防，待建堤防1310公尺，2025年用地先期，2026年用地取得，2027至2029年分3年3段工程施作，用地經費約3.2億元，工程總經費約2億元。

經濟部長郭智輝（左）今到嘉義縣視察治水進度，朴子溪治理率約75%，華興橋至月眉潭橋是未來5年防洪重點。記者黃于凡／攝影
經濟部長郭智輝（左）今到嘉義縣視察治水進度，朴子溪治理率約75%，華興橋至月眉潭橋是未來5年防洪重點。記者黃于凡／攝影

朴子溪 護岸

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