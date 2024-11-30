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統一獅明年主場開幕戰在亞太棒球場開打？ 黃偉哲這樣說
統一獅明年3月30日主場開幕戰，不少球迷敲碗亞太國際棒球訓練中心可做統一獅主場，因球場要到明年2月才完工確定趕不及，但市府體育局表示，會主動向中華職棒爭取到亞太球場比賽。市長黃偉哲說，希望統一獅接下來在新的球季成功奪冠，並在亞太棒球場有精彩傑出的表現。
台南市攜手統一獅12月3日下午4點舉行「台灣棒球．英雄遊行」台南大遊行，今天公布6名出席成員，包括統一獅總教練林岳平、首席教練高志綱，以及超人氣的台灣隊長陳傑憲、球員邱智呈、潘傑楷、林安可都將出席參加。
但設籍台南市的王建民、投手郭俊麟並不在名單中，體育局說明，主要是當天沒有辦法回來。
市府公布遊行路線，從台南市政府永華市政中心（南島路）出發、行經建平路、永華路2段、夏林路、健康路2段，遊行全程約45分鐘，最後抵達台南市立棒球場，遊行路線都會交管，結束將會在場內舉辦台灣英雄見面會，下午3點開放進場。市長黃偉哲臉書下午4點開始直播。
斥資30多萬元興建的亞太國際棒球訓練中心，是總統賴清德在台南市長任內推動的重大建設，面積30.27公頃，設施包含少棒主球場1座、少棒副球場1座、成棒主球場1座、成棒副球場1座、室內投打練習場1座、戶外投打練習區1座、內野球場2座以及停車場等場地，預計明年2月底完工。
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