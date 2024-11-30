臺南400城市食力觀光美食博覽會盛大登場

照片取自臺南市政府

臺南400城市食力觀光美食博覽會綜合展區29日在大臺南會展中心盛大開幕，此次展期為期四日(11月29日至12月2日)，現場集結約60家特色美食、品牌餐飲、甜點飲品，還有豐富多元的伴手禮專區，預計將吸引超過萬名全國遊客觀展，而在展期最後一日時，將會抽出最大獎百萬電動汽車，歡迎全國民眾來臺南消費，把握得獎的絕佳好機會。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市是美食之都已經是不爭的事實，而臺南美食遍及各地，若要一次獲得大滿足，當然要來參加此次的臺南400城市食力觀光美食博覽會，保證為期四日的美食展覽會應有盡有，所有在地特色美食皆能一網打盡，此外，活動為了讓民眾「有吃又有拿」，只要消費滿500元即可獲得一次抽獎，不僅有機會將70吋電視、多項實用廚具家電、iPhone16、臺南400伴手禮等好禮抱回家，更有可能成為價值百萬電動汽車的幸運得主，更可連同臺南購物節的抽獎一起參與，雙重抽獎絕對能大大滿足各位民眾，他也誠摯歡迎全國民眾絕對不容錯過絕佳好時機，共同來臺南逛展覽、抽大獎、吃美食、買伴手禮，將最好的臺南美食記在心裡，最好的臺南印象留在心裡。

觀光旅遊局表示，臺南400城市食力觀光美食博覽會透過結合各大飯店業者、知名美食餐廳、巷仔內小吃、在地農特產品、伴手禮、餐酒館及飲品甜點等等知名人氣店家，來讓逛展遊客一次即能滿足臺南美食多元風貌，而現場更是不手軟地推出各式優惠、折扣與滿額贈等好康活動，此外，更趁勢加碼免費發送400份人氣美食兌換券，憑券即可兌換超人氣美食葡吉麵包一份，讓現場民眾絡繹不絕，場面熱鬧盛大。

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