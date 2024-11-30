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全台最早的日式營團建築 斗六農糧署宿舍下月完工啟用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／攝影
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六市農糧署宿舍，建於日治昭和年，為戰爭時期「台灣住宅營團」所建的日式住宅，也是全台最早完成的住宅營團建築之一，具高度建築史價值，經爭取獲無償使用，並獲中央補助動工修建，預定今年底完工，成為雲林文化新景點。

縣府文觀處指出，位於斗六中正路的這棟日式舊建築，經考證建於昭和18年（1943年），是2戰期間「台灣住宅營團」所建的丙型標準日式住宅，2006年登錄為雲林縣歷史建築，2012年縣府取得無償撥用，2022年獲文化部「再造歷史現場專案計畫」補助840萬元，加上縣府配合款360萬元合計1200萬元，動工修復。

副縣長謝淑亞表示，農糧署宿舍保有日式建築技術與格局，更是斗六重要的歷史見證，完工後可讓民眾近距離感受日式建築的構法與早年生活的氛圍，未來宿舍將轉型活化為多元工作空間，結合創意與傳統，展現文化資產活化的新價值。

文觀處指出，該修復工程是「再現斗六門歷史現場計畫」中的一部分，整個工程根據文獻調研與住戶訪談，忠實再現日式建築特色，包括屋架系統、木造壁結構及基礎構造，並結合厚工工法完成修復，讓這座歷史建築煥發新生命，工程預定今年底完工，成為市中心重要的文化空間。

斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／攝影
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／攝影
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／翻攝
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／翻攝
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／攝影
斗六市農糧署宿舍建於日治昭和年，為2戰全台最早完成的住宅營團建築之一，建築結構獨特，預定今年底完成修復重新開放。記者蔡維斌／攝影

斗六 日式建築

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