捐血人數低迷 台南議員朱正軒與熱心企業提供贈品募血

近來捐血人數持續低迷、台南市議員朱正軒今天與威正塑膠、崑山國小家長會、國泰人壽永康、新市展在崑山國小舉辦愛心捐血活動，提供超商賣場禮券、游泳健身券、筋膜槍等禮物感謝熱心捐血人。

現場到下午3點有近300人到場要捐血，但因捐血中心只派一輛捐血車，處理速度較慢有部分到場民眾不耐久等離開。且捐血車下午5點要下班，預估延長時間最多也只能處理200人，讓許多特別來捧場的民眾相當失望。

朱正軒說，以號碼牌看到活動結束可募集200袋血，因為比較沒有經驗，明年會拜託捐血中心多派一輛車。

朱正軒表示，秋冬向來是捐血淡季，加上這幾天轉冷及流感流行，影響捐血量，但血液需求不會因季節而減少，秋冬期間心血管疾病發生率更高，更需要社會大眾伸出援手。希望號召更多人捐血、幫助更多有需要的人。