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褒忠循環農業大突破 魚菜共生獲列國際循環經濟資料庫
雲林縣褒忠鄉公所和新湖農場合作，利用農場加工產生的大量剩菜作為飼料，用來養殖草魚和大鰱魚，實驗成功，進一步在魚塭堤岸建造溫室，透過改良式魚菜共生模式，抽魚塭的肥水栽植高經濟作物，循環農業成亮點，獲循環台灣基金會選為成功案例並翻譯成英文版，收錄在國際資料庫中，為雲林農業首例。
因應極端氣候，褒忠鄉公所與新湖合作農場成功開發全國規模最大的魚塭型「魚菜共生」，利用農場加工產生的廢菜養魚，再以魚塭循環水成功種植各類美生菜、草莓等蔬果，成為台灣循環農業新亮點。
公所農業課長梁晉源說，新湖農場是雲林規模最大的美生菜加工場，供應統一超商、麥當勞打響美生菜品牌，每天加工產出大量剩餘菜葉，即與公所合作推展「魚菜共生」，成立美生菜優質營農環境專區，利用荒廢魚塭改造循環水系充，成功運用廢菜葉養魚，魚池肥水再用來種菜，創造多元價值，成為國內循環農業示範點。
新湖農場理事主席陳清山說，水無毒才可養魚種菜，經3年改良實驗，魚菜共生將是未來循環農業發展的主軸，尤其極端氣候，蟲害多產能下降，魚塭型魚菜共生不僅可大規模生產，滿足全年不缺菜；且能栽種無毒蔬果，一舉數得。
陳清山說，廢菜養魚後，再把肥沃的池水抽進堤岸四周的溫室來養菜，經由菜根淨化水質後，再把淨水導入魚塭循環使用，一點都不浪費水，溫室可增設光電，產電降低水溫，創造更優質的養魚種菜空間，可省大量飼料、水電成本，更可彌補夏菜不足的窘境，好處多多。
魚塭型魚菜共生去年發表後，深受農政單位肯定，也引起循環台灣基金會重視，不但納入國內循環產業案例集，更翻譯成英文版收錄在國際資料庫中，供世界各國參考，成為雲林農業首例，褒忠鄉長陳建名欣喜台灣農業讓世界看見。
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