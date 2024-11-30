聽新聞
0:00 / 0:00
台南最高齡志工86歲 她們都說：服務他人讓我快樂
台南市志工人數逾10萬人，65歲以上佔3成，志工服務時數六都第一 ，市府社會局今天表揚128位金質獎志工，最年長的是麻豆戶政所志工姜連秋和新市環保志工鄭陳月雲均高齡86歲，秉持「人生的終點不得而知，趁著還能夠活動時就持續的為民服務」，要「做到做不動」。
86歲鄭陳月雲出生貧困，國小畢業後就出社會工作，14歲起在台南縣新市鄉仁愛醫院服務，17歲幫人接生，服務地點遍及新化、善化、山上及安定等，接生超過1千餘人，她的信念是「人生以服務為目的」，曾任5屆鄉民代表，及1屆區諮詢委員，還擔任新市鄉公所調解委員及衛生所義工，現今是新市區蕙質女童軍主委、新市永安宮志工、圖書館志工及環保志工等，想為自己的社區盡一份心力。
86歲萎連秋擔任戶政志工長達22年，負責回答洽公民眾的提問、協助申請表單的填寫及引導洽公民眾至櫃檯辦理相關事項等，溝通進對到解決民眾問題，要有足夠的耐心和細心，還有長時間經驗的積累。每當看到民眾因他的幫助而露出滿意的笑容，就感到無比的滿足和成就感。
另外老當益壯志工還有80歲西港康安社區關懷據點志工陳明泉，陪伴長者聊天，協助量測體溫與血壓，還會幫行動不便的長者做簡單的復健運動，也會簡單的水電維護和桌椅損壞修整；63歲台南美術館文化志工王寶琴，30年來志工服務風雨無阻，服務時數高達1萬4735小時，是今年金質獎獲獎志工中服務時數最多的。
市長黃偉哲今天頒獎給服務年資滿10年且時數已滿2000小時的績優金質獎志工，以及4隊績優志工團隊、5組績優家庭志工和5個績優局處等人員，感謝志工伙伴們長期貢獻與付出，更感佩高齡長者志工願意走出家門，參與社會服務工作，服務年資長且績效斐然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言