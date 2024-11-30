台南最高齡志工86歲 她們都說：服務他人讓我快樂

台南市志工人數逾10萬人，65歲以上佔3成，志工服務時數六都第一 ，市府社會局今天表揚128位金質獎志工，最年長的是麻豆戶政所志工姜連秋和新市環保志工鄭陳月雲均高齡86歲，秉持「人生的終點不得而知，趁著還能夠活動時就持續的為民服務」，要「做到做不動」。

86歲鄭陳月雲出生貧困，國小畢業後就出社會工作，14歲起在台南縣新市鄉仁愛醫院服務，17歲幫人接生，服務地點遍及新化、善化、山上及安定等，接生超過1千餘人，她的信念是「人生以服務為目的」，曾任5屆鄉民代表，及1屆區諮詢委員，還擔任新市鄉公所調解委員及衛生所義工，現今是新市區蕙質女童軍主委、新市永安宮志工、圖書館志工及環保志工等，想為自己的社區盡一份心力。

86歲萎連秋擔任戶政志工長達22年，負責回答洽公民眾的提問、協助申請表單的填寫及引導洽公民眾至櫃檯辦理相關事項等，溝通進對到解決民眾問題，要有足夠的耐心和細心，還有長時間經驗的積累。每當看到民眾因他的幫助而露出滿意的笑容，就感到無比的滿足和成就感。

另外老當益壯志工還有80歲西港康安社區關懷據點志工陳明泉，陪伴長者聊天，協助量測體溫與血壓，還會幫行動不便的長者做簡單的復健運動，也會簡單的水電維護和桌椅損壞修整；63歲台南美術館文化志工王寶琴，30年來志工服務風雨無阻，服務時數高達1萬4735小時，是今年金質獎獲獎志工中服務時數最多的。