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台南最高齡志工86歲 她們都說：服務他人讓我快樂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高齡86歲志工鄭陳月雲。圖／台南市政府提供
高齡86歲志工鄭陳月雲。圖／台南市政府提供

台南志工人數逾10萬人，65歲以上佔3成，志工服務時數六都第一 ，市府社會局今天表揚128位金質獎志工，最年長的是麻豆戶政所志工姜連秋和新市環保志工鄭陳月雲均高齡86歲，秉持「人生的終點不得而知，趁著還能夠活動時就持續的為民服務」，要「做到做不動」。

86歲鄭陳月雲出生貧困，國小畢業後就出社會工作，14歲起在台南縣新市鄉仁愛醫院服務，17歲幫人接生，服務地點遍及新化、善化、山上及安定等，接生超過1千餘人，她的信念是「人生以服務為目的」，曾任5屆鄉民代表，及1屆區諮詢委員，還擔任新市鄉公所調解委員及衛生所義工，現今是新市區蕙質女童軍主委、新市永安宮志工、圖書館志工及環保志工等，想為自己的社區盡一份心力。

86歲萎連秋擔任戶政志工長達22年，負責回答洽公民眾的提問、協助申請表單的填寫及引導洽公民眾至櫃檯辦理相關事項等，溝通進對到解決民眾問題，要有足夠的耐心和細心，還有長時間經驗的積累。每當看到民眾因他的幫助而露出滿意的笑容，就感到無比的滿足和成就感。

另外老當益壯志工還有80歲西港康安社區關懷據點志工陳明泉，陪伴長者聊天，協助量測體溫與血壓，還會幫行動不便的長者做簡單的復健運動，也會簡單的水電維護和桌椅損壞修整；63歲台南美術館文化志工王寶琴，30年來志工服務風雨無阻，服務時數高達1萬4735小時，是今年金質獎獲獎志工中服務時數最多的。

市長黃偉哲今天頒獎給服務年資滿10年且時數已滿2000小時的績優金質獎志工，以及4隊績優志工團隊、5組績優家庭志工和5個績優局處等人員，感謝志工伙伴們長期貢獻與付出，更感佩高齡長者志工願意走出家門，參與社會服務工作，服務年資長且績效斐然。

台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南美術館文化志工王寶琴服務時數高達1萬4735小時。圖／台南市政府提供
台南美術館文化志工王寶琴服務時數高達1萬4735小時。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚128位績優金質獎志工及績優志工團隊等。圖／台南市政府提供

台南 志工 黃偉哲

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