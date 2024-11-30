八掌溪淤積嚴重…溢堤奪5條人命 怪手開挖疏濬進度曝光

八掌溪淤積嚴重，颱風期間多次溢堤，近2年淹水奪走5條人命，水利署估颱風後落淤量高達500萬立方公尺，短期計畫將斥6.86億元疏濬，明年汛期前疏濬300萬立方公尺，暫置台糖菁寮、水上農場，經濟部長郭智輝今到八掌溪菁寮堤防，視察疏濬狀況。

八掌溪疏濬工程如火如荼進行，怪手開挖土方放上砂石車，一車一車往外運，忙活一上午仍不見河床淤積有明顯減少。第五河川分署指出，颱風過後測量八掌溪瓶頸段（八掌溪橋至軍輝橋）落淤量高達500萬立方公尺，目前每日可疏濬約4000立方公尺。

民進黨立委蔡易餘、王美惠、賴惠員與郭智輝今到八掌溪畔探討疏濬問題，台南市菁寮里長張文哲及農民當場陳情，私有農地變河床，無法申請休耕補助，還提供工程車出入疏濬，希望政府徵收土地。郭智輝當場承諾妥善處理相關問題。

第五河川分署長吳明華說，八掌溪治理分為短、中、長期。短期斥資6.86億元疏濬，分三階段疏通瓶頸段，預計明年汛期前疏濬300萬方；中期推動堤防改建工程，拓寬河道加大通洪斷面；長期配合八掌溪橋等4座橋梁改善工程，將八掌溪原50年防洪標準提升至100年。

短期計畫第一階段拓寬八掌溪瓶頸段深槽，疏濬90萬方已完成；第二階段將針對橋梁下方疏濬，調整偏心流路，預計今年底前再完成110萬方；第三階段工程明年1月開工，範圍至上游軍輝橋，清疏及調整公有土地瓶頸段的流路，將再疏濬100萬方，降低兩岸溢淹風險。

中期計畫將治理八掌溪斷面62至68堤段，改善長度3525公尺，總經費8億5300萬元，包括工程經費5億9500萬、用地2億5800萬，如用地順利取得，預計2026年6月前全段改善完成。長期計畫則待八掌溪橋等4座橋梁延長拓寬完成後，陸續達治理計畫改善目標。

蔡易餘說，凱米颱風水災，八掌溪兩側都有溢堤狀況，就是疏濬的問題，疏濬土方缺乏去化管道，過去累積220萬方，過去疏濬就是把土方暫置在河道旁，風雨較大時仍會沖下河道，過去疏濬方式沒有發揮效果很可惜，後來與台糖協調提供土地，作為土方暫時放置場。

蔡易餘也說，八掌溪兩側過去生長許多銀合歡，疏濬前花了很多力氣清除雜木，希望疏濬完成後媒合農民，讓農民在河川地上種植非高莖作物，協助管理避免銀合歡生長，目前種在堤防內有獎勵金，但河川地沒有獎勵金，協調農業部酌給獎勵金，提高農民種植管理意願。