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台灣農畜聯合開放日 種苗節會場人山人海參觀選購試吃

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影

農業部畜產試驗所、台南區農業改良場、台灣種苗改進協會今天攜手舉辦「2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節」活動，以 「智慧韌性、永續安心」為主題，同時開放兩機關場區、展出研發最新成果，還有數以百計農特產展售與各種有獎遊戲、試吃的食農教育DIY，吸引上萬民眾湧入參觀選購品嘗。

畜產所今天有打卡集章活動，活動DM集滿4個章即可兌換贈品。農改場FB打卡及種苗闖關完成指定條件送贈品或蔬菜種苗，農友社福基金會配合舉辦兒童著色活動，加上有獎問答，要讓大家「玩得盡興、滿載而歸」。

農改場場長羅正宗表示，三個單位以寓教於樂方式呈現研究成果，內容豐富多元。農改場展示技轉研發、優良品種展示、有機及友善農業推動及新型農機具研發等成果。邀「三章一Q」優質安全農特產品業者、 青年農民展售新鮮優質國產農特產，鼓勵大家支持安全可靠的在地食材。

農改場還設計「胡麻食農闖關」活動，參加者在遊戲中了解胡麻生育過程，要拉近民眾與食物的距離，增進對食農認識。農業DIY則有胡麻糕製作、玉米苞葉花製作及苞舌蘭盆栽，讓民眾親身體驗農業的創意與樂趣。

畜產試驗所所長黃振芳表示，畜試所今有6場次食農教育活動，今年以「鹿」作為吉祥物，設置鹿主題專區，可愛「鹿隊長」現身桃花心木道，送氣球給小朋友互動合影。畜試所還有大草坪可觀賞牧草打包與乾草調製過程，也能漫步在滿滿綠意的大草坪上享受牧野風情，療癒身心。

台灣種苗改進協會展示一年來種苗研究推廣成果，還有蔬果花藝設計展及多樣互動趣味活動。協會理事長施任青說，「茄科主題展示區」集結各色各樣茄 科蔬菜品種，點綴成美麗的景色。今天種苗節開幕典禮頒獎給雲嘉南地區第34屆全國十大神農及模範農民、種苗有功人員表彰傑出表現。

台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節展示各種研發成果。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節展示各種研發成果。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節展示各種研發成果。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節展示各種研發成果。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影
台灣農畜聯合開放日、種苗節會場人山人海參觀選購試吃。記者周宗禎／攝影

台南 農改場 農業部 食農教育

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