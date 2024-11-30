快訊

嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

金曲天團「告五人」雲林熱唱 大學+高中尬團人潮炸裂

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
金曲天團「告五人」登場全場HIGH翻天。圖／雲林縣政府提供
金曲天團「告五人」登場全場HIGH翻天。圖／雲林縣政府提供

雲林年度青春盛事昨晚斗六藝術水岸公園熱血開唱，華麗卡司輪番上陣，超人氣偶像男團FEniX等歌手接力熱唱，雲林兩所大學和高中熱門樂團也登台尬團，金曲天團「告五人」重磅壓軸，萬人擠爆會場HIGH翻天。

這場青春音樂會原是雲林3所大學的聯合演唱會，雲林縣政府擴大舉辦移師到斗六水岸公園昨晚登場，上萬年輕人擠爆會場，文青才女魏嘉瑩、木曜女神溫妮、校唱女王陳華、饒舌新秀李杰明及三溫暖系樂團好樂團熱力接唱，炒熱了全場氣氛，台下學生尖叫嘶喊。

金曲天團「告五人」上場，全場熱到最高點，多所經典作品，熱力十足撼全場，全場學生點手機隨著音樂擺動，不論搖滾或抒情曲，每個人全投入，陶醉音樂裡。

此外，「雲耀星聲歌唱選秀大賞」冠軍得主劉靜及「青春對決Youth Up」前三名學生樂團，包含雲科大「EPOCH」、「管樂社」、虎科大「嘻哈文化研究社」、古坑華德福實驗高中「免洗樂團」、「零食動意」及虎尾高中「學測+365」也精湛演出。

雲林縣長張麗善除抽出Ipad等彩獎，也席地而坐隨著青春感染力熱情激盪，全場所有人都感受昨晚的雲林很青春。

歌手、樂團接力演唱，全場熱滾滾。圖／雲林縣政府提供
歌手、樂團接力演唱，全場熱滾滾。圖／雲林縣政府提供
歌手、樂團接力演唱，全場熱滾滾。圖／雲林縣政府提供
歌手、樂團接力演唱，全場熱滾滾。圖／雲林縣政府提供
青春演唱會上，雲林縣長張麗善也融入人群中，感受年輕人的春青熱力。圖／雲林縣政府提供
青春演唱會上，雲林縣長張麗善也融入人群中，感受年輕人的春青熱力。圖／雲林縣政府提供
歌手、樂團接力演唱，全場年輕人熱滾滾。圖／雲林縣政府提供
歌手、樂團接力演唱，全場年輕人熱滾滾。圖／雲林縣政府提供
超人氣偶像男團FEniX炒熱了全場氣氛。圖／雲林縣政府提供
超人氣偶像男團FEniX炒熱了全場氣氛。圖／雲林縣政府提供

張麗善 樂團 雲林

延伸閱讀

金曲雙料得主陳瑞斌歲末音樂會 台南、基隆接力登場

張麗善送藝術品祝「步步高升」有含義？侯友宜這樣說

雲林審查國土計畫法修正案 最新5大劃分原則出爐

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

相關新聞

金曲天團「告五人」雲林熱唱 大學+高中尬團人潮炸裂

雲林年度青春盛事昨晚斗六藝術水岸公園熱血開唱，華麗卡司輪番上陣，超人氣偶像男團FEniX等歌手接力熱唱，雲林兩所大學和高...

蘇育賢紀錄片「公園」在荷蘭得獎 獲IDFA傑出藝術貢獻獎

台南導演蘇育賢執導的紀錄片「公園」於台灣時間11月22日，榮獲阿姆斯特丹國際紀錄片影展（IDFA）「創新視野」（Envi...

業者臨時停運 南市險爆垃圾危機

台南市1家承攬上百棟大樓垃圾清運業者，突以「檢查機具不符規定」為由，臨時告知管委會將即刻終止清運服務，受影響遍及南區、安...

南科特定區F、G區塊 完工啟用

南科超越竹科成為全台第一大科學園區，今年度營業額上看2兆元，從業員工近10萬人。為滿足發展需求，南科特定區F、G區塊完成...

傳不滿台南獎金少擬遷籍北市 帕奧銀牌程銘志澄清

媒體報導，今年9月巴黎帕奧男子桌球單打銀牌程銘志疑因台南市獎金太少，有意遷籍台北市，市府今晚否認，且引述程銘志的話說，這...

世界棒球冠軍英雄來了！「應援！台南棒球魂」明搶先見面

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，明天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開展，市長黃偉哲晚間在臉書公布 邀請本次世界棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。