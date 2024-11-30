金曲天團「告五人」雲林熱唱 大學+高中尬團人潮炸裂
雲林年度青春盛事昨晚斗六藝術水岸公園熱血開唱，華麗卡司輪番上陣，超人氣偶像男團FEniX等歌手接力熱唱，雲林兩所大學和高中熱門樂團也登台尬團，金曲天團「告五人」重磅壓軸，萬人擠爆會場HIGH翻天。
這場青春音樂會原是雲林3所大學的聯合演唱會，雲林縣政府擴大舉辦移師到斗六水岸公園昨晚登場，上萬年輕人擠爆會場，文青才女魏嘉瑩、木曜女神溫妮、校唱女王陳華、饒舌新秀李杰明及三溫暖系樂團好樂團熱力接唱，炒熱了全場氣氛，台下學生尖叫嘶喊。
金曲天團「告五人」上場，全場熱到最高點，多所經典作品，熱力十足撼全場，全場學生點手機隨著音樂擺動，不論搖滾或抒情曲，每個人全投入，陶醉音樂裡。
此外，「雲耀星聲歌唱選秀大賞」冠軍得主劉靜及「青春對決Youth Up」前三名學生樂團，包含雲科大「EPOCH」、「管樂社」、虎科大「嘻哈文化研究社」、古坑華德福實驗高中「免洗樂團」、「零食動意」及虎尾高中「學測+365」也精湛演出。
雲林縣長張麗善除抽出Ipad等彩獎，也席地而坐隨著青春感染力熱情激盪，全場所有人都感受昨晚的雲林很青春。
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