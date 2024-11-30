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蘇育賢紀錄片「公園」在荷蘭得獎 獲IDFA傑出藝術貢獻獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南子弟蘇育賢導演紀錄片「公園」勇奪阿姆斯特丹國際紀錄片影展傑出藝術貢獻獎，文化局長謝仕淵（右二）致賀。圖／台南市文化局提供
台南子弟蘇育賢導演紀錄片「公園」勇奪阿姆斯特丹國際紀錄片影展傑出藝術貢獻獎，文化局長謝仕淵（右二）致賀。圖／台南市文化局提供

台南導演蘇育賢執導的紀錄片「公園」於台灣時間11月22日，榮獲阿姆斯特丹國際紀錄片影展（IDFA）「創新視野」（Envision Competition）競賽單元的「傑出藝術貢獻獎」，IDFA是全球規模最大、最具指標性的紀錄片影展之一，此次得獎更是台灣紀錄片首度在該影展中獲得殊榮，充分展現台灣影像創作的國際競爭力。

蘇育賢導演出生於台南，目前也居住在台南，過往作品關注移工議題，本次獲獎紀錄片作品「公園」，以台南公園為背景，故事為公園裡由移工成立的影視社，成員有詩人、藝術家、攝影師、收音師、妝髮等等，他們接受了一個委託製作案，藉由拍攝與訪談，在公園進行移工故事的採集。

來自各國的移工們藉由公園這個場域，用另類方式分享自身故事，再透過導演紀錄的手法，轉換成影視作品。蘇育賢表示，移工議題的紀錄，開始是為了呈現不平等的面貌，但隨著深入，也發現了移工生命中更豐富的故事。

市長黃偉哲表示，台南豐富的文化底蘊與多元族群氛圍，為許多優秀創作者提供了靈感源泉。「公園」透過創新手法，結合社會關懷與藝術實驗，讓國際社會看見台南的文化深度與包容力。

拍攝期間，台南市政府影視支援中心提供協助，確保公園拍攝順利進行。文化局長謝仕淵表示，文化局將持續支持本地創作者，期待更多像蘇育賢這樣的台南子弟在國際舞台上發光發熱。

「公園」已於11月13日南方影展期間進行台南場首映，導演蘇育賢與主要創作團隊、男主角Hasan到場與觀眾熱烈互動，分享創作理念，深受觀眾好評。「公園」也將於2025年在公視節目「紀錄觀點」首播。

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