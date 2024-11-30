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南科特定區F、G區塊 完工啟用

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲／台南報導

南科超越竹科成為全台第一大科學園區，今年度營業額上看2兆元，從業員工近10萬人。為滿足發展需求，南科特定區F、G區塊完成區段徵收，全區100.13公頃昨天完工啟用，可容納1萬5千人的居住及生活；另安南區北安商業區市地重劃（商60），占地37.17公頃，預計明年上半年辦理土地登記、點交及招商。

南科旁善化、新市區共15個開發區塊，F、G區位處善化、新市區與南科園區間緩衝地帶，計畫道路及相關公共設施31.85公頃包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路。住宅用地約54.83公頃，商業用地約9.19公頃，農業區、灌排專用區約4.26公頃也提供擁有全球最大蔬菜種原保存庫的「亞洲蔬菜中心」實驗農田土地。

市府表示，將引入綠色運輸與南科園區自行車道結合，形成整體交通網絡，也以善福大道串連L、M區，往來麻豆、善化與新市市中心更便捷，滿足周邊區域人口通行便利，期待帶動地方發展新契機。

市長黃偉哲表示，南科過去徵收十分艱難，一一克服後現在獲不少國家獎項肯定，更創下對區段徵收補償及土地分配「零異議」里程碑，不見過去土地重劃、區段徵收常見糾紛跟訴訟，接下來A、O區已獲內政部都委會核定，也將啟動徵收。

另有安南副都心之稱的「北安商業區市地重劃工程」，設有草湖寮歷史公園、台江地景公園2座全齡化及多元化特色公園，並結合6.4萬噸容量滯洪池及跨池人行景觀橋，兼具防災滯洪及池畔休憩景觀功能，改善長期以來安南區易淹水問題，預計明年上半年辦理土地登記及點交，以及啟動抵費地招商規畫，加速帶動安南區整體繁榮發展。

區段徵收 南科 滯洪池

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