業者臨時停運 南市險爆垃圾危機

台南市1家承攬上百棟大樓垃圾清運業者，突以「檢查機具不符規定」為由，臨時告知管委會將即刻終止清運服務，受影響遍及南區、安平、永康區等多處大樓，恐爆發垃圾危機，議員接獲陳情。業者解釋，因環境部要求停止以小貨車載送地下室垃圾。經環保局緊急協調恢復清運，議員仍要求做好因應。

議員黃肇輝表示，接獲某大樓管委會陳情，指委託的環保公司臨時告知因被環境部查出違反規定，將停止清運作業，該棟大樓共288戶，每天垃圾量相當多，且該公司在台南受超過100棟大樓委託，如果全部停止清運，事態嚴重。

黃肇輝說，環保公司說是有大樓垃圾放地下室，大型清運車無法進入，改用小貨車載送，環境部檢查要求停止以小貨車載送地下室垃圾到清運車，大樓垃圾清運每天都需立即處理，環保局需做好因應。

議員李啟維也說，連日南區、安平五期等民眾陳情，委託民間環保公司突然不清運垃圾，造成大樓困擾，他要求政府負起收民生垃圾責任，避免不確定風險，要求環保局盡速全面實施子母車收垃圾。

永康區1處大樓管委會蘇姓主委表示，這家環保公司規模很大，周邊很多大樓都委託處理，「第一次遇到」事發突然，大樓平均1個月垃圾量2噸多，議員協調後前晚有來收一般垃圾，但仍擔心再發生。

環保局長許仁澤說，迅速介入協調，經多方溝通，業者陸續恢復清運。對清運中斷情況絕不輕忽，若仍有社區未清運垃圾，環保局責無旁貸協助，調派人員車輛清運，確保垃圾不堆積、環境不受影響，環保局將持續監督民生垃圾清運業務，若有清運業者停收社區大樓垃圾，將派員協助收運，確保各社區垃圾清運作業穩定與即時性，維護市民生活品質。