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傳不滿台南獎金少擬遷籍北市 帕奧銀牌程銘志澄清

中央社／ 台南29日電
我國桌球老將程銘志在帕運男子MS5級奪銀牌。圖／體育署提供
我國桌球老將程銘志在帕運男子MS5級奪銀牌。圖／體育署提供

媒體報導，今年9月巴黎帕奧男子桌球單打銀牌程銘志疑因台南市獎金太少，有意遷籍台北市，市府今晚否認，且引述程銘志的話說，這是外界誤解，他想留在故鄉繼續努力。

台南市政府今晚發布新聞稿指出，程銘志在民進黨籍台南市議員陳怡珍、蔡筱薇陪同下拜會市長黃偉哲；程銘志表示，媒體報導他因不滿南市府加碼獎金太少，打算下個月遷戶籍到台北市，事實上是外界誤解。

程銘志說：「幫助我的人都在台南，想繼續留在故鄉努力，為台灣爭光」。程銘志請民代協助安排和黃偉哲見面表明心跡，並肯定市府提高銀牌獎金至新台幣24萬元的作法。

黃偉哲表示，程銘志以奮戰不懈精神取得帕奧桌球男單銀牌，為台灣寫下光輝一頁，也為故鄉台南爭光。黃偉哲當場允諾加碼獎金至24萬元，另提供訓練補助金48萬元，協助程銘志全力迎戰。

南市府體育局表示，巴黎帕運銀牌加碼至24萬元，僅次於台中，黃偉哲再加碼程銘志可獲得獎、補助金72萬元，教練林佳蓉獎金10萬元。

台南 巴黎 黃偉哲

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