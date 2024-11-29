世界棒球冠軍英雄來了！「應援！台南棒球魂」明搶先見面

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，明天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開展，市長黃偉哲晚間在臉書公布 邀請本次世界棒球12強賽冠軍陣容選手潘傑楷、邱智呈及統一總教練林岳平、首席教練高志綱擔任特別來賓，搶先與大家來見面，是近距離接觸台灣英雄的機會。

黃偉哲邀請大家周末來一趟亞太棒球村，搶先一睹台灣英雄的風采，明天一早還會跟大家宣布一個好消息！敬請期待。網友在下面敲碗超人氣的台灣隊長陳傑憲，還有林安可等，希望相關活動能夠現身，也請市長要早一點公布。

黃偉哲表示，本次展覽以青春熱血應援為主題，五大展區「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」，藉由看板、動畫、燈箱與櫥窗細數歷年台南的棒球名人大事記，與在地職業球隊統一獅的發展過往。接下來的「假日講座」還會邀請郭泓志、胡金龍等知名球星來和大家分享心路歷程。

台南市體育局也同步在官網表示，明天現場同步將在成棒主球場右外野廣場舉行開幕儀式，活動還邀請到大前輩「棒球太子」李憲宗、「棒球頑童」吳復連等，參與問答活動還有小禮物可以拿，趕緊呼朋引伴到現嗨起來。