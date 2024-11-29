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世界棒球冠軍英雄來了！「應援！台南棒球魂」明搶先見面

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南棒球歷史展展場位在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方。圖／台南市政府提供
台南棒球歷史展展場位在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方。圖／台南市政府提供

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，明天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場開展，市長黃偉哲晚間在臉書公布 邀請本次世界棒球12強賽冠軍陣容選手潘傑楷、邱智呈及統一總教練林岳平、首席教練高志綱擔任特別來賓，搶先與大家來見面，是近距離接觸台灣英雄的機會。

黃偉哲邀請大家周末來一趟亞太棒球村，搶先一睹台灣英雄的風采，明天一早還會跟大家宣布一個好消息！敬請期待。網友在下面敲碗超人氣的台灣隊長陳傑憲，還有林安可等，希望相關活動能夠現身，也請市長要早一點公布。

黃偉哲表示，本次展覽以青春熱血應援為主題，五大展區「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」，藉由看板、動畫、燈箱與櫥窗細數歷年台南的棒球名人大事記，與在地職業球隊統一獅的發展過往。接下來的「假日講座」還會邀請郭泓志、胡金龍等知名球星來和大家分享心路歷程。

台南市體育局也同步在官網表示，明天現場同步將在成棒主球場右外野廣場舉行開幕儀式，活動還邀請到大前輩「棒球太子」李憲宗、「棒球頑童」吳復連等，參與問答活動還有小禮物可以拿，趕緊呼朋引伴到現嗨起來。

台南棒球歷史展展覽期間為11月30日至12月29日，上午9時至下午5時免費入場（每周一休館），展館地點位於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方，歡迎大家把握難得機會前來參觀！展覽相關資訊歡迎追蹤臺南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展明天開展，將邀請世界冠軍英雄與大家見面。圖／取自台南市長黃偉哲臉書
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展明天開展，將邀請世界冠軍英雄與大家見面。圖／取自台南市長黃偉哲臉書

台南 教練 黃偉哲

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