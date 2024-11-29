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全國健康促進幼兒園評選 台南市仁德幼兒園獲金質獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市仁德幼兒園獲健康促進幼兒園金質獎，該園老師陳巧芸及小康幼兒園老師邱筑翎也脫穎而出，獲得教案設計獎。圖／台南市教育局提供
台南市仁德幼兒園獲健康促進幼兒園金質獎，該園老師陳巧芸及小康幼兒園老師邱筑翎也脫穎而出，獲得教案設計獎。圖／台南市教育局提供

國健署與國教署共同辦理健康促進幼兒園評選暨教案設計比賽，台南市仁德幼兒園獲健康促進幼兒園金質獎，該園老師陳巧芸及小康幼兒園老師邱筑翎也脫穎而出，獲得教案設計獎，今天在張榮發基金會國際會議中心接受表揚。

仁德幼兒園園長石素瑜表示，透過多元化課程內容及親子合作，提升幼童健康素養，並依聯合國永續發展目標SDGs3理念，將課程與社區養護機構結合，擴大健康促進範疇，跨世代的互動與關懷，讓幼童透過課程學習關心長輩健康，體現「代間共融」的學習。

仁德幼兒園老師陳巧芸設計的「美味小主廚、食物隱身術」教案，巧妙結合遊戲與學習，將健康體能和營養兩項議題融入日常生活，讓幼童在愉快的學習過程養成健康生活方式；小康幼兒園文元分班老師邱筑翎設計「斜坡博物館」課程，從健康體能結合營養議題，展現幼兒健康議題融入課程和每日例行性活動的專業知能。

小康幼兒園園長林貴香表示，園方導入家庭和社區資源，讓健康議題從園所外擴，也讓師生在課程共構中發現社區和生活有關斜坡議題的發想，進而激盪出屬於文元分班的體能課程，整個活動過程裡，老師們發現，賦予幼童自主嘗試的機會，讓孩子擁有無限可能，並透過學習區實踐健康促進精神，培養愛運動的健康行為。

幼兒園 親子

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