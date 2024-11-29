南市智慧路邊停車「超聰明」會通報列管車、充綠電成金擘王

台南市智慧路邊停車「超聰明」，智慧停車柱升級，除了結合電動車充綠電，將取得全國首張認證，AI機器人還會自動通報列管車輛，成為本屆獲最多獎項的「金擘王」。

今年第22屆民間參與公共建設金擘獎新出爐，南市第2期智慧路邊停車計費系統BOT案，一舉囊獲政府團隊獎優等、民間團隊獎優等以及唯一「創新獎」3大獎，副市長趙卿惠今天代表台南市府接受行政院頒獎。

南市交通局長王銘德表示，南市與宏碁智通合作「第2期智慧路邊停車計費系統BOT案」有3大創新，「智匯共桿」運用智慧停車柱結合電動車充電加上資訊看板的升級服務，民眾於停車時除了享受充電服務外，更可同時於資訊看板取得環境或市政等相關訊息。

此外，「Line AI機器人自動通報」，計費系統增加註銷車與列管車輛判別程式，自動化即時通報執法單位，強化道路交通與停車秩序維護效率，保障守法用路人行車安全；合作案亦結合工研院「沙盒試驗計畫」，驗證電動車於路邊充電亦可充綠電，政府表率爭取再生能源憑證，讓電動化運具真正落實「淨零碳排」。