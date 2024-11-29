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文化魅力愈在地愈國際 嘉市發表3位藝師作品集與市定民俗叢書

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供

嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」，包括蔡共新、陳佐民、李宗霖等3位藝師傳統工藝作品，以及城隍廟中元祭典、九華山地藏庵過爐、震安宮振祐堂八家將等市定民俗文化資產。

副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，感謝3位傳統工藝類藝師，城隍廟、九華山地藏庵、震安宮振祐堂董監事，嘉市人文底蘊深厚，不僅享有「木都」美名，也有多元民俗節慶。

3本專書：「嘉義城隍廟中元祭典」，記錄全台罕見清代流傳至今獨有中元輪普習俗；「九華山地藏庵過爐」，儀禮始於1946年，除大鼓團、將爺團等傳統表演，還有以西方管樂團運作音樂團，結合東西方陣頭傳承78年；「將心永傳振祐堂」，為籌備玄天上帝出巡，信眾在廟旁成立振祐堂八家將，成為嘉市第2間「振」字脈系家將堂館。

「鑿木生花」套書，收錄蔡共新、陳佐民、李宗霖作品集，精選25件不同時期代表性創作，運深入淺出、圖文互配方式，展現精湛工藝美學。蔡共新投入鑿花技藝一甲子，全台留下無數令人讚嘆傳統木雕作品，2020年登錄為嘉市無形文化資產。陳佐民以欄間雕刻聞名。李宗霖擅長粧佛雕刻，2017年創立嘉市木雕學會，投入木雕教育，傳承木雕技藝。

文化局說，2020年起陸續出版嘉市無形文化資產系列叢書，涵蓋籐編、毫芒雕刻、傳統表演藝術及民俗等領域。今年出版「鑿木生花」 (3本一套)，屬嘉市無形文化資產傳統工藝類；「嘉義城隍廟中元祭典」、「嘉義九華山地藏庵過爐」、「將心永傳振祐堂」市定民俗。透過淺顯易懂圖文解說，讓民眾理解文化資產價值，展現地方文化多樣性與獨特魅力。

嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
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嘉義市文化局下午在南院旅墅，舉行「鑿木生花、民俗瑰寶-嘉市無形文化資產新書發表會」。圖／嘉市府提供
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城隍廟 文化資產

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