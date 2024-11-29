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台南新增20處科技執法明起上線 明年2月1日起開罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南新增20處路口科技執法設備，明天起上線啟用後將展開2個月宣導期，預定明年2月1日起正式舉發開罰。圖／讀者提供
台南新增20處路口科技執法設備，明天起上線啟用後將展開2個月宣導期，預定明年2月1日起正式舉發開罰。圖／讀者提供

台南市警局為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，經評估轄內易肇事路段(口)相關數據、違規態樣及道路順暢程度，新增20處路口科技執法設備，明天起上線啟用，交通警察大隊指出，啟用後將展開2個月宣導期，預定明年2月1日起正式舉發處罰。

交大指出，新增20處路口科技執法設備地點如下：

一、善化區1處：中正路66巷與建國路78巷口。

二、新市區1處：樹谷大道與紫楝路口。

三、永康區5處：復興路與高速一街二段口、中正北路與永安路口、永安路與仁愛街口、中正南(北)路與中正路口、中正北路與王行路口。

四、東區2處：東門路與自由路口、大同路與國民路口。

五、中西區1處：西門路與民權路口。

六、南區4處：大成路與國民路口、金華路與健康路口、中華西路與新興路口、金華路與新興路口。

七、北區4處：東豐路與長榮路口、公園路與和緯路口、小東路與勝利路口、西門路與北安路口。

八、安南區2處：長和路與永安橋路口、北安路與怡安路口(含長溪路與怡安路口)。

交大指出，建置科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主。

據統計，台南迄今已啟用48處科技執法路口，共計取締6萬6074件。至於排名前3名路口，分別是第1名北區中華北路與觀海橋路口9938件、第2名永康區中華路與中華西街口5617件、第3名歸仁區高鐵台南站U型載客車道4988件。

此外，增加6處固定桿執法設備，地點包含：麻豆區市道173線(紀安國小前)、白河區172線36公里處、後壁區市道172線與南76線路口、仁德區虎山橋下橋處文華路段(往北行向)、永康區河堤道路與洲工街175巷口及南區安平港聯外道路（鯤鯓路127之5號前）。

台南 科技執法 車道

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