議員爆民間清運業者「放管」南市多處大樓垃圾無人收

台南市連日來許多民眾陳情，因為委託民間環保公司清運垃圾「放管」，垃圾無人收造成大樓很大困擾，據了解，包括永康區、安平五期、南區等各處大樓都出現問題，議員李啟維指出，除了要求環保局盡速協助解決善後，更凸顯子母車收垃圾應全面實施。

南市環保局長許仁澤表示，針對近日有清運業者暫停大樓垃圾收運，已影響多棟大樓作息，環保局已迅速介入協調，經多方溝通後，該業者已陸續恢復清運作業。未來將持續監督民生垃圾清運業務，若有清運業者停收社區大樓垃圾，環保局將會派員協助收運，確保各社區垃圾清運作業的穩定性與即時性，維護市民生活品質。

李啟維表示，連日來住在安平五期、南區，甚至台南各區大樓民眾向他反映，委託的環保清運公司，不知什麼原因卻突然說無法清運他們的垃圾，讓他們不知所措只好求助議員協助解決。

李啟維說，他在議會一再要求政府要負起收民生垃圾的責任，如今民間環保清運公司不管什麼原因不能收垃圾，印證了讓民間收民生垃圾，不但費用昂貴造成大家沈重負擔，也造成了不確定因素風險，大家不願意見到的問題終於發生了。