聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣特搜隊通過國家認證 成為「中型搜救隊」新力軍
嘉義縣消防局特種搜救大隊今年參加國家搜救隊能力分級認證（National Accreditation Process），經過重重考驗，今天取得「中型搜救隊」資格，未來嘉義縣特搜隊不僅能更保障人民生命財產安全，同時也具備參與國內外各類災害搜救和協助的專業能力。
消防局長蔡建安說，特搜大隊歷時一年自主訓練，報名參與國家搜救隊能力分級認證，比照聯合國國際搜索和救援組織指南認證及考核規定，經過36小時不間斷演練，在時間內完成動員集結、搭建基地、不間斷搶救等任務，今天取得「中型搜救隊」資格。
嘉義縣特搜大隊在訓練期間展現專業應變及團隊能力，運用聲納影音科技搜索，以繩索將人員救出和醫療處置，也使用斜牆面支撐、重物搬移、熱切割鋼板、原木切割、梁柱破壞移除等搜救技術和科技裝備進行安全且高效率的人命救援。
蔡建安也說，嘉義縣有梅山斷層、九芎坑斷層等，過去曾發生大規模震災，近期地震也頻繁發生，為確實提升地震等大規模災害搶救能力，嘉義縣特搜大隊11月16日揭牌，成立一支結合消防、義消、醫師及護理師、土木技師等領域超過百人的隊伍。
現在天災類型與規模已不同以往，嘉義縣消防局不僅組織隊伍，也購置雷達偵測器、聲納探測器等科技裝備，並規畫建築物倒塌時可能需進行的水泥破壞、金屬切割、繩索應用、支撐技術、通訊中繼和醫療處置等多種搜救技術訓練課程，提升救災能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言