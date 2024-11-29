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嘉義女兒節11／30登場 睽違23年首次回歸竹崎獅埜村

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義女兒節11月30日將登場，睽違23年首次回歸竹崎獅埜村。圖／嘉義縣政府提供
嘉義女兒節11月30日將登場，睽違23年首次回歸竹崎獅埜村。圖／嘉義縣政府提供

2024年「嘉義女兒節」11月30日至12月1日將在嘉義縣竹崎鄉獅埜幸福山村熱鬧登場，今年活動以「女農。我儂」為主題，首次回到策展人盧銘世老師夫人的娘家——獅埜村舉行，全村總動員，重現早期辦喜事的熱鬧場景，為這場已走過23年的文化節慶注入滿滿人情味。

盧銘世介紹，嘉義女兒節今年特別邀請12位女性農友分享與土地共生的生命故事，將結合「曼曼看市集」、「藝術拍賣會」與「環境美學裝置」等特色展覽，同時展出「西榮23-藝術小農展」、「女農人文影像展」等靜態作品，讓民眾感受藝術與農村生活的緊密連結。

動態演出則有非洲實驗鼓團「Boloye」、王立言&母女雙人組樂團「Momni Money」，以及小欒樹空間親愛的孩子吟唱等多場表演，為活動注入更多活力與情感，活動回歸竹崎鄉是對土地致敬，期望透過多元活動，讓藝術成為每個人生活的一部分，與大眾共享文化之美。

獅埜村長莊金桐表示，嘉義女兒節是文化與生活的結晶，今年女兒節回到獅埜村舉辦，村莊不分老幼全都動員，齊心完成活動準備，從布置場地到整理村莊環境，甚至安排交通小組出借自家空地提供免費停車場地，希望讓遊客感受到獅埜村的熱情。

社區理事長吳隆盛說，活動從11月30日至12月2日，包括「曼曼看市集」、「音樂打鐵仔」水管阿民表演及消費抽獎活動，當晚還有溫馨感人的「女兒節主題晚會」，社區準備腳踏車、氣炸鍋等總價值近10萬元抽獎禮品，消費滿500元即可參與抽獎，歡迎大家共襄盛舉。

嘉義女兒節11月30日將登場，睽違23年首次回歸竹崎獅埜村。圖／嘉義縣政府提供
嘉義女兒節11月30日將登場，睽違23年首次回歸竹崎獅埜村。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 娘家

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