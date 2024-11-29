南科特定區F、G區塊徵收開發 黃偉哲自豪堪稱教科書級完美案例

南科超越竹科成台灣第一大科學園區，今年營業額上看2兆、從業員工近10萬人。為改善住宅需求問題，園區旁南科100.13公頃特定區F、G區塊2021年3月開發，今天完工啟用。有望吸引數以萬計民眾進駐居住工作生活。

南科旁善化、新市區共15個開發區塊，F、G區位處善化、新市區與南科園區間緩衝地帶，交通條件極佳，計劃道路及相關公共設施31.85公頃包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路。住宅用地約54.83公頃，商業用地約9.19公頃，農業區、灌排專用區約4.26公頃也提供擁有全球最大蔬菜種原保存庫的「亞洲蔬菜中心」實驗農田土地。

市府表示，經3年半施工引入綠色運輸，將與南科園區自行車道結合，形成整體交通網絡，也以善福大道串連L、M區，往來麻豆、善化與新市市中心更便捷，滿足周邊區域人口通行便利，期待帶動地方發展的新契機。

黃偉哲表示，南科過去徵收十分艱難，一一克服後現在已獲不少國家獎項肯定，更創下對區段徵收補償及土地分配「零異議」里程碑，不見過去土地重劃、區段徵收常見糾紛跟訴訟，創造「百分之百完美紀錄」、「教科書模範案例」。接下來A、O區已獲內政部都委會核定，也將啟動徵收。