快訊

馬龍換球衣！馬英九首握球拍會奧運六金 雙馬開球後雙龍搶珠

台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的1600之一

聽新聞
0:00 / 0:00

南科特定區F、G區塊徵收開發 黃偉哲自豪堪稱教科書級完美案例

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科特定區F、G區塊開發完成今辦啟用典禮。記者周宗禎／攝影
南科特定區F、G區塊開發完成今辦啟用典禮。記者周宗禎／攝影

南科超越竹科成台灣第一大科學園區，今年營業額上看2兆、從業員工近10萬人。為改善住宅需求問題，園區旁南科100.13公頃特定區F、G區塊2021年3月開發，今天完工啟用。有望吸引數以萬計民眾進駐居住工作生活。

南科旁善化、新市區共15個開發區塊，F、G區位處善化、新市區與南科園區間緩衝地帶，交通條件極佳，計劃道路及相關公共設施31.85公頃包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路。住宅用地約54.83公頃，商業用地約9.19公頃，農業區、灌排專用區約4.26公頃也提供擁有全球最大蔬菜種原保存庫的「亞洲蔬菜中心」實驗農田土地。

市府表示，經3年半施工引入綠色運輸，將與南科園區自行車道結合，形成整體交通網絡，也以善福大道串連L、M區，往來麻豆、善化與新市市中心更便捷，滿足周邊區域人口通行便利，期待帶動地方發展的新契機。

黃偉哲表示，南科過去徵收十分艱難，一一克服後現在已獲不少國家獎項肯定，更創下對區段徵收補償及土地分配「零異議」里程碑，不見過去土地重劃、區段徵收常見糾紛跟訴訟，創造「百分之百完美紀錄」、「教科書模範案例」。接下來A、O區已獲內政部都委會核定，也將啟動徵收。

地政局長陳淑美說，南科FG區以「永續宜居」為主題，可滿足南科特定區發展需求，服務南科就業人口，開發完善的公共設施，促進土地整體開發利用，採用大眾運輸為導向（TOD）、人行徒步為導向（POD）、歷史文化紮根為導向（COD）、綠地建構為導向（GOD）、健全水環境為導向（WOD）留設開放空間等5個發展導向，打造舒適、優質的生活空間與居住環境。開發過程遇千年遺址，也完成了三民路文化遺址搶救發掘，保留先人駐留痕跡，締造工程與文化資產雙贏局面。

南科特定區F、G區塊開發完成今辦啟用典禮。記者周宗禎／攝影
南科特定區F、G區塊開發完成今辦啟用典禮。記者周宗禎／攝影
啟用典禮邀請樹谷活水幼兒園大班小朋友表演。記者周宗禎／攝影
啟用典禮邀請樹谷活水幼兒園大班小朋友表演。記者周宗禎／攝影
南科特定區F、G區塊開發完成今辦啟用典禮。記者周宗禎／攝影
南科特定區F、G區塊開發完成今辦啟用典禮。記者周宗禎／攝影

區段徵收 南科 遺址

延伸閱讀

台南大新營地區啟動偏鄉小黃公車 配合巡迴醫療載長輩就醫

南市首創ESG概念店認證 起司公爵、黑橋牌等21家門市獲表揚

響應淨零轉型 台南21家門市通過ESG概念店認證

迎2025系列 台南12/21搖滾耶誕演唱會卡司公布

相關新聞

南科特定區F、G區塊徵收開發 黃偉哲自豪堪稱教科書級完美案例

南科超越竹科成台灣第一大科學園區，今年營業額上看2兆、從業員工近10萬人。為改善住宅需求問題，園區旁南科100.13公頃...

台南大新營地區啟動偏鄉小黃公車 配合巡迴醫療載長輩就醫

台南市長黃偉哲今天宣告「大新營區小黃公車、新嘉里巡迴醫療」啟動，「黃21」、「黃22」、「棕2」及「棕3-1」4條小黃公...

逾百棟大樓臨時被告知暫停清運垃圾 南市環保局出手了

台南市一家業務有上百棟大樓的清運公司，突以「檢查機具不符規定」為由，臨時告知管委會將即刻終止清運服務，讓住戶相當傻眼，另...

嘉義大埔曾文水庫擬設浮力式光電板 經濟部函文回覆了

嘉義大埔鄉曾文水庫規畫設置浮力式太陽能光電板，居民擔憂可能影響水質及周邊環境，引發嘉義縣、台南市議員集體反對，經濟部近日...

嘉義市「山樣子美食基地」下月開幕 進駐美食店家曝

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造...

太平雲梯入夜點燈璀燦登場 明年燈光秀搭藝術涼亭造景開幕

嘉義縣阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）知名景點梅山鄉太平雲梯，新增燈光竣工，完成試燈，入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。