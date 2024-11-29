台南大新營地區啟動偏鄉小黃公車 配合巡迴醫療載長輩就醫

台南市長黃偉哲今天宣告「大新營區小黃公車、新嘉里巡迴醫療」啟動，「黃21」、「黃22」、「棕2」及「棕3-1」4條小黃公車新路線營運。他表示，這次開通路線結合大型院所及健保署後壁新嘉里巡迴醫療據點、「提供長輩健康最完整的照顧」。

到場見證的政務委員陳時中讚賞台南跨域合作結合公共運輸及醫療資源，「值得全國借鏡」。他說，過去長輩可能因交通不便，就算身體不適卻隱忍不去就醫，有了小黃公車就能協助解決問題，他感謝各單位的努力與支持，歡迎地方長者多多利用。

黃偉哲表示，小黃公車在台南偏鄉已是不可或缺的交通工具，現在健保署在偏鄉設立巡迴醫療，把醫師送進來，小黃公車則是到家裡把長輩載過來，「樹立跨機關合作的典範、一舉解決長者交通、就醫兩大需求」。

黃偉哲指出，小黃公車照顧偏鄉地區讓居民用公車的票價，享受計程車的服務，108年推動到現在，有效解決偏遠地區長者就醫、孩童就學及居民日常採買需求等問題。

交通局長王銘德說，4條小黃公車路線涵蓋許多小型農村聚落，庄內道路窄小，過去大巴士無法駛入，搭車要步行一段距離到公路旁，現在車子可直接開到廟口、社區活動中心，且這4條路線除連結巡迴醫療據點，也串聯其他醫療據點，「黃21」、「黃22」在柳營奇美醫院設置預約站牌，「棕2」、「棕3-1」則行經營新醫院和部立新營醫院。

交通局表示，今年小黃公車共新增11條路線，額外爭取中央補助經費535萬元。台南已經有37條路線，擴及24個行政區，總搭乘已突破23萬人次，有半數路線平均載客達2人，預約搭乘比率上看35%。還有5條路線將上線，年底前「溪北區區都有小黃公車，力拚把小黃公車開到台南每個角落」。

小黃公車接送時間為每天早上6點到晚上10點。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，以電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約。預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可預約到府接送。收費則比照公車，使用電子票證搭乘都可享有基本里程免費等優惠，另外使用市民卡敬老卡、愛心卡亦為免費搭乘，相當便利實惠。叫車專線：06-331-9555，