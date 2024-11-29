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逾百棟大樓臨時被告知暫停清運垃圾 南市環保局出手了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市爆發清運公司突臨時通知暫停收運垃圾，令大樓管委員和住戶相當困擾。圖／市議員黃肇輝提供
台南市爆發清運公司突臨時通知暫停收運垃圾，令大樓管委員和住戶相當困擾。圖／市議員黃肇輝提供

台南市一家業務有上百棟大樓的清運公司，突以「檢查機具不符規定」為由，臨時告知管委會將即刻終止清運服務，讓住戶相當傻眼，另找接手公司至少要半個月以上，大樓住戶垃圾、回收與廚餘量，爆發處理危機，管委會與住戶相當困擾，議員指清運公司疑違約臨時暫停清運猶如「未爆彈」，環保局表示已協調業者恢復垃圾清運。

市議員黃肇輝表示，他接獲位於永康區某大樓住戶反應，委託的環保公司臨時發通知告知因為環境部檢查告知違反規定，因此將停止清運作業，該棟大樓住戶就有288戶，每天的垃圾量相當多，臨時無法清運，管委會也是相當困擾。

黃肇輝說，經詢問環保局後得知該公司在台南受超過100棟的大樓之委託，如果全部一起都停止清運，結果將會相當可怕，除呼籲業者仍須負起企業責任，畢竟各大樓的垃圾清運是每天都需立即處理的民生問題，突然停止清運，馬上也會影響到各清潔隊的收運量，也要求環保局需做好因應。

黃肇輝說，該環保公司昨晚聯絡他表示，公司是受到環境部的稽查，因有大樓垃圾放在地下室，大型清運車無法進入用小貨車載送，環境部要求停止以小貨車載送地下室的垃圾到清運車，因此導致其無法協助大樓清運，目前已協調處置方式，會繼續依契約執行清運。

黄肇輝表示，該公司以受到裁罰就臨時通知停運垃圾，作法相當可議，令大樓管委員和住戶措手不及，有如不定時炸彈，雖然透過環保局有聯絡其他的清運公司來接手，但是空窗期間也是需想辦法解決，也要未雨綢繆不容再發生類似情事。

環保局長許仁澤表示，針對近日有清運業者暫停大樓垃圾收運，已影響多棟大樓作息，已迅速介入協調，經多方溝通後，該業者已陸續恢復清運作業。

垃圾清運是與市民生活息息相關的重要民生需求，對於清運中斷的情況絕不輕忽若仍有社區未能順利清運垃圾，環保局將責無旁貸地提供協助，調派人員與車輛進行清運，確保垃圾不堆積、環境不受影響。

環保局表示，將持續監督民生垃圾清運業務，若有清運業者停收社區大樓垃圾，環保局將會派員協助收運，確保各社區垃圾清運作業的穩定性與即時性，維護市民生活品質。

住戶 環保局長 管委會

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