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嘉義大埔曾文水庫擬設浮力式光電板 經濟部函文回覆了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
曾文水庫擬設浮力式光電板引發反對，經濟部近日函文指出對水庫水質有正面影響，將再詳細評估確認設置光電可行性。報系資料照
曾文水庫擬設浮力式光電板引發反對，經濟部近日函文指出對水庫水質有正面影響，將再詳細評估確認設置光電可行性。報系資料照

嘉義大埔鄉曾文水庫規畫設置浮力式太陽能光電板，居民擔憂可能影響水質及周邊環境，引發嘉義縣、台南市議員集體反對，經濟部近日函文回應，根據國外研究，浮力式太陽能設施具有減少水面蒸發、抑制藻類效果，對水質影響多為正面，但仍需進一步評估可行性。

經濟部函文表示，曾文水庫施作太陽光電一事，依國外研究結果浮力式太陽能設施可減少水面蒸發量、抑制藻類繁殖、保護水資源，原則對水庫水質有正面影響；將請水利署針對曾文水庫環境景觀、水庫設施維護及居民接受度等因素詳細評估，確認設置光電可行性。

經濟部指出，有關建立長期監測機制一事，能源署業已請研究單位在台南北門及七股地區就光電案場是否影響環境一節進行監測，相關結果置於 https://www.mrpv.org. tw/P

ost/PubView.aspx?type=news&id=53&post_id=13897，量測結果顯示光電案場對周邊環境的氣溫並無顯著影響，電磁波輻射符合環境部規範833mG。

曾文水庫光電板設置計畫仍在評估階段，光電業者先行至鄰近村莊架設地面型光電板，因緊臨民宅及學校日前村民與光電業者爆發衝突，在立委王育敏等人協助下到立法院抗議。經濟部表示，能源署成立太陽光電單一服務窗口02-8772-8861，如有光電設置問題可洽詢。

經濟部指出，村民反映大埔鄉埔南段670、672、674、677、662、663、1264、1259等地號光電設施緊鄰學校、民宅及活動中心，協請縣府要求在建案場暫停施工、完工案場光電設施須退縮，並與周邊建物維持適當距離，並協調縣府邀集光電業者及居民開會，加強溝通化解疑慮。

曾文水庫附近村莊近日有光電業者大舉入侵，光電設施鄰近學校及民宅引發居民抗議，經濟部函文指出將請縣府要求在建案場暫停施工，已完工案場光電設施須退縮。聯合報系資料照
曾文水庫附近村莊近日有光電業者大舉入侵，光電設施鄰近學校及民宅引發居民抗議，經濟部函文指出將請縣府要求在建案場暫停施工，已完工案場光電設施須退縮。聯合報系資料照

曾文水庫 水質

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