嘉義市「山樣子美食基地」下月開幕 進駐美食店家曝

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，原訂6月開幕，因店家試營運及大雅路人行道改善等因素，延到12月15日盛大開幕，嚴選10餘間美食品牌進駐。

承億文旅說，「山樣子美食基地」設計融合自然風格，舒適園區，集結各具特色的店家進駐，新鮮味中有fine dining級，嚴選在地食材與活海鮮入菜的鐵板藝術料理初物鐵板燒鍋物、使用新鮮雞肉為基底搭配秘製韓式醬料燉煮再加入美味蔬菜的台灣Twozzim嘉義店。

甜點有用當季新鮮食材手工製作義式冰淇淋品牌CITTA義大利冰淇淋店；風土味，有傳承70年的靈魂沙鍋魚頭湯底，嘉義知名林聰明沙鍋魚頭最新力作聰明鍋Smart Hot Pot、有結合北回歸線著名酸甜味-嘉義鳳梨融合好茶的梨窩鳳梨飲品專賣、經鼻入心的檜香漫成嘉義獨有氣味的松檜木創。

人情味，有祖孫一起合作創立連結兒時記憶的懷舊豬腳飯的八之五食堂、排隊名店貓尾巴麵包店、有貓店員陪伴的洛澄貓咪茶品店、結合隱密舒適氛圍，打造獨特的社交空間隱居。酣InHouse ChiaYi可以暢聊整晚，也有細膩貼心美髮品牌木Moo髮廊營業，未來將有全台連鎖知名餐飲品牌「橘焱胡同集團」全新品牌規畫進駐中。

「山樣子美食基地」12月15日開幕，攜手阿里山世界遺產協會營運的文創市集品牌「木頭人市集」辦活動，市集12月14、15日周休上午10點到下午5點，在山樣子美食基地舉行，帶來近40攤精選文創與美食攤位，12月28、29日也舉辦市集活動。