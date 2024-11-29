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太平雲梯入夜點燈璀燦登場 明年燈光秀搭藝術涼亭造景開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供
嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供

嘉義縣阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）知名景點梅山鄉太平雲梯，新增燈光竣工，完成試燈，入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕，燈光秀提供5種音樂及燈光搭配表演模，每場次約1分30秒，可循環表演，讓太平社區白天精彩到晚間。

經營邁入第8年的太平雲梯，觀光未退燒，阿管處斥資打造全新太平梯燈光，最近試燈吸引許多攝影愛好者搶先拍攝美景，給予雲梯音樂燈光秀高度評價，雲梯夜間燈光測試，不只太平36彎公路看得到，梅山、竹崎、嘉市區都可遠眺，全新燈光秀最大特色，在燈光搭配音樂動態變化。

阿管處說，斥資打造的太平雲梯燈光，7日至13日試燈，廠商申報竣工辦理工程驗收，驗收後移交太平雲梯經營團隊太平社區產業合作社管理，音樂燈光秀可提供5種音樂及燈光搭配的表演模式，每場次約1分30秒，可循環表演，新增表演模式可調整，營運方式由合作社決定。

太平社區產業合作社理事主席嚴清雅說，雲梯搭配燈光，夜間視線良好，北從台中女人南到台南都可遠眺雲梯，重新打造亮麗結合音樂的燈光秀，相信會吸引更多人前來觀光賞景，目前全新燈光入夜點亮，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕，12月31日下午3點半到6點半在望風亭，舉辦歡送2024年夕陽活動。

69歲退休教官嚴清雅，15年前回故鄉偏僻山城嘉義縣梅山鄉太平村，當選村長及社區理事長，號召村民組合作社，8年前承租阿管處太平雲梯，創造盈餘回饋社區，讓人口200多人小村落成為「幸福山城」，榮獲雲嘉南區傑出經理人，是地方創生典範。

嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供
嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供
嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供
嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供
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嘉縣梅山鄉太平雲梯全新燈光入夜點燈璀燦登場，明年3月燈光秀搭藝術涼亭雲朵造景開幕。圖／阿管處提供
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嘉義 太平雲梯 音樂

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