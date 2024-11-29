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劍湖山跨年煙火無人機助陣 台南耶誕跨年晚會首場卡司公布

聯合報／ 記者陳雅玲萬于甄／連線報導
劍湖山世界主題樂園昨天公布跨年煙火秀，將由400架無人機與摩天輪主體煙火結合，煙火秀長度高達888秒，並有千米環繞式滿山花火。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園昨天公布跨年煙火秀，將由400架無人機與摩天輪主體煙火結合，煙火秀長度高達888秒，並有千米環繞式滿山花火。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界昨天公布跨年煙火秀，將由400架無人機與摩天輪主體煙火結合，煙火秀長達888秒，並有千米環繞式滿山花火及煙火列車；台南市長黃哲也宣布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，由啦啦隊女神籃籃主持。

劍湖山摩天輪煙火秀今年邁入第18屆，董事長尤義賢表示，劍湖山世界是亞洲唯一將煙火架設在摩天輪主體的跨年煙火，今年從12月7日至30日將推出長達21天的限定花火活動，為跨年活動暖身，相關訊息可上劍湖山世界主題樂園官方網站查詢。

劍湖山世界跨年晚會將於12月31日晚上6時30分開始，表演卡司包括KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團，主持人沐妍及顥文，以及家家。

黃偉哲說，今年第一場耶誕跨年晚會21日登場，卡司有麋先生、五堅情，本身實力都足以在小巨蛋辦一場演唱會；另外，還有Bettii杯緹、陳華、艾薇，個個都是實力派的唱將，得過許多國內外獎項，預期會爆滿，歡迎大家提早到永華市政中心西側廣場，一起來聽演唱會。

黃偉哲提到，許多市民希望能和拿下12強冠軍的棒球球員，像是陳傑憲、潘傑楷等，一起過耶誕、跨年，市府積極聯繫邀請，但仍要看球員的行程安排；今年耶誕跨年系列活動有3場親子活動及3場演唱會，詳情可至2025台南好Young官網查詢。

劍湖山世界 演唱會 跨年晚會

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