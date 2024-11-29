台南公園北路箱涵工程 最後8公尺停工

南市府水利局在北區西門路三段與公園北路口進行雨水下水道改善工程，施工過程一度因挖到小北門城遺址古物而停擺，如今剩下最後8公尺收尾工作，卻再度發現城牆遺構又停工，台南市文資處表示，已安排文資委員下周二會勘。

市議員陳怡珍指出，西門路是上下班重要幹道，現場交通行車嚴重阻塞，駕駛怨聲連連，原訂11月箱涵工程可完工，如今工程又再度面臨挖到城牆遺構而停擺，文資處要盡速確認處理狀況，完成所有文資程序，早日讓箱涵工程在農曆年前完工。

水利局說，北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程上下游段均已完工，剩最後8公尺接管，工程已達98%，此次又發現清朝城牆遺構，已通知文資處，待相關文資程序完成後，會盡速啟動工程，工程預計延後2至3周，會趕在農曆年前完工。

文資處強調，明年是「府城建城300年」，公園北路和西門路口正中央發現原地層堆積的台灣府城城垣，深度約在地表下2.1公尺，城垣的出現對台南而言是相當重要且無價的文化寶藏。

文資處說，原預定工程施工深度為2.4公尺，已安排文資委員在下周二會勘，將依現況進行價值評估及後續相關程序，協助施工單位透過變更設計、測繪紀錄等可能的應變措施，使後續工程順利銜接。