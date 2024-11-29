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雲林2尊日本觀音 移駕佛光山古物展

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
土庫順天宮（右起）和元長鰲峰宮供奉的「日本觀音」已有近兩百年歷史，受佛光山之邀參加「海上來的光」特展，見證日治時代宗教歷史。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮（右起）和元長鰲峰宮供奉的「日本觀音」已有近兩百年歷史，受佛光山之邀參加「海上來的光」特展，見證日治時代宗教歷史。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮順天宮和元長鄉鰲峰宮供奉的「日本觀音」是兩廟鎮廟之寶，首度受邀參加高雄佛光山「海上來的光-雲林媽祖文化主題古物展」，兩尊近兩百年歷史的觀音首度會合，昨舉行盛大的起駕儀式，恭送觀音前往佛光山駐駕3個月。

順天宮主委吳明貴指出，1941年日本真言宗配合皇民化政策，將日本高野山「奧之院」12尊觀音神像，移祀台灣各地信仰中心廟宇，當年順天宮重修董事的「篠崎喜代吉」迎來這尊觀音神像供奉在正殿，媽祖則移至後殿，同時申請為真言宗在台傳教的關係寺廟，才使順天宮免於拆廟毀神命運。

廟方常務委員陳盈豪也指出，就因「日本觀音」保住順天宮，當年供奉在斗南的「六房媽」也曾到順天宮「避難」，牽起「土庫媽」與「六房媽」的深厚情誼。

文觀處長陳璧君表示，據考證當年12尊日本觀音來台，其中4尊分別供奉在土庫順天宮、元長鰲峰宮、北港彌陀寺及褒忠馬鳴山鎮安宮，順天宮觀音已有190年歷史，2017年指定為雲林縣古物，見證了台灣宗教變遷，這次兩廟百年觀音首度會合參展，十分難得。

昨邀高野山真言宗高雄準提院住職「圓志」進行誦經灑淨祈福儀式，土庫鎮長陳特凱、順天宮主委吳明貴、鰲峰宮副主委李宗懋率兩廟委員會團拜恭送觀音移駕佛光山，這次雲林有7座媽祖廟珍貴文物參展，展期至明年2月23日。

日本 觀音 雲林

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