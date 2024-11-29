往返安平-高鐵站 台南32路賓士公車後天起上路

台南市區公車新增32路由安平經南區、仁德、台86線快速道路往返高鐵站，由巨業交通營運12月1日起上路，使用全新賓士巴士，每小時1班車，議員要求班次要更密集；另巨業被爆有黑歷史，業者強調，是全新管理團隊，請市民放心，並視運量調整班次。

交通局表示，32路公車由安平原住民文化會館出發，行經安平五期重劃區、中華西路、也行經新開幕的碳佐麻里新興園區與誠品生活商場，進入南區喜樹、灣裡、舉喜重劃區，再轉往仁德二行里、大甲里、嘉南藥理大學後上台86線快速道路至高鐵台南站，停靠於高鐵公車第3月台。

市長黃偉哲指出，32路公車行經快速道路，比照國道客運規格以歐洲進口賓士巴士提供服務，不僅是市區生活公車，也串聯安平區與南區各大景點帶動觀光，並配合高鐵的發車及到站時間，發揮最大接駁效益。近來透過重整公車路網、加密班次、招募新進客運業者、汰換電動巴士，加上離峰運輸採用9人小巴是全國創舉，還有小黃公車服務等，補足駕駛人力也提高運量近30%。

交通局長王銘德表示，32路公車每日上午6時30分至晚上10時30分，每小時1班車雙向對開，每日32班次配合高鐵班次時間規畫，路線、站位、時刻可於大台南公車網站和App查詢，也有低地板公車交錯行駛提供無障礙服務，無障礙班次可上網查詢。

大台南市區公車路網重整，由巨業交通取得10條路線經營籌備權，新增32路昨天先亮相，先前有議員質疑巨業黑歷史多，巨業目前已被ibus（愛巴士）集團併購，總管理處總經理韓洪開表示，巨業在台南是全新管理團隊，並聘用台南在地的司機和員工，請市民放心。