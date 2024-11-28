狠甩滅村危機 雲林金牌農村與業者合作創造百萬商機

雲林縣古坑鄉華南村一度面臨滅村危機，近年社區動員發展特色產業，成功打響知名度，去年底更與21家特色友善農業品牌合作，成立「學田泉共好平台」，創造商機，日前北部一百多位遊客到雲林旅遊，在平台採購金額破百萬元，今發表成果，並邀米其林主廚以雲林物產入菜，帶給社區新啟發。

華南村近年積極營造特色產業，留住社區中壯年，成功扭轉裁併村危機，更獲得金牌農村殊榮，社區專案督導賴雅玫表示，社區居民有共識，認為經營社區不能靠單打獨鬥，去年底成立學田泉共好平台，攜手縣內21家雲林特色友善農業品牌合作，並結合各家產品特色，相互研發出新產品。

學田泉共好平台的產品除在劍湖山渡假大飯店展售，也在北部餐廳行銷，獲得好評，因產品扣合友善農業，引起企業關注，光是股東會紀念品採購金額就逾百萬元，賴雅玫表示，平台產品將雲林優質農產品一網打盡，讓遊客可一站購足，日前北部逾百位遊客到雲林兩天一夜遊，平台產品頗受好評，採購金額破百萬元。

華南社區今發表平台經營成果，並邀請邀請2023、2024連續獲評定為米其林入選餐廳的Tu pang地坊餐廳主持張皓福，示範將雲林物產入菜，張皓福將華南社區二代青農余柏成種植的愛玉，結合好蝦冏男社的鮮蝦與品安鮮物的台灣鯛魚片，熬煮成創意料理海鮮愛玉鹹湯，並將土肉桂與社區土雞蛋一起製作卡士達醬，做成可口的雞蛋糕，讓在座者為之驚艷。

張皓福說，雲林很多社區的農產品非常優質，只要發揮一點巧思，就能帶給大家驚喜，也看見餐盤裡的故事，與華南社區合作的雲林日餐桌已舉辦6場，每場都報名額滿，其中一場使用雲林的玫瑰番茄，餐桌結束後，小番茄的訂單超過20萬。

賴雅玫說，土庫驛可可莊園「黎檬bonbon」選用華南社區黎檬原汁、「黑夜之舞」加入土庫黑芝麻、，「一穀作契蛋黃酥」將整顆紅土鹹鴨蛋以土庫在地契作高粱釀製浸泡。花囍烘焙坊將石壁椴木香菇、阿瑤田舖自然農法的洛神與玫瑰及廣東檸檬、大埤酸菜精心製作成各式烘焙點心，透過友善平台，業者、農民間不斷激盪出火花，帶給消費者新的感動。