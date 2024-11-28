全台首創 嘉市府游牧者計畫百萬獎金號召青年「來嘉．二地居」

嘉義市政府落實十大旗艦計畫「青世代磁吸」，全台首創，領頭串聯資源推動「二地居－游牧者（Nomads）計畫」，徵選輔導5組青年，針對嘉市特色議題，執行「二地工作×二地生活」創意行動，下午在市府舉辦成果發表會，即日起在市府展出。

市長黃敏惠出席聆聽青年創意行動分享，肯定青年發揮創意能量落地實踐，她說，嘉市是會黏人城市，不只人會黏人、土地會黏人、連空氣都會黏人，期許藉活動吸引更多「游牧者」來嘉，讓嘉市成為雲嘉嘉南兩地生活團隊「跳島城市」首選，形成獨步全台流動創生新典範。

4名花東移居者組成「移居生活資材室」，盤點嘉義場域與花東遊牧者需求，「來挖嘉！我家有個花東冰箱」二地居計畫，媒合台東關山的「惣在生活」以及花蓮富里的「豆奏會」，與嘉義飲食代表品牌「林聰明沙鍋魚頭」，展開為期1個月實體開店「花東聰明吧」，並插畫轉譯為「逐水草游牧誌」，提供未來有志到嘉義二地居／移居者參考。

針對「嘉義寵物友善」主題，來自台北「意識部落生活」主理人孫維利，在收編流浪黑米克斯「馬克」身上裝設攝錄器，以少見寵物視角出發，田調紀錄嘉義寵物友善空間，經由影片、友善地圖等多元形式，延伸發展為可體驗並運用的有效資訊。

面對深厚底蘊嘉義文化，二地居青年們進行深度調研，轉化為多元創作與體驗模式，實踐「二地居」至「移居落地」可能性。包含來自新北市的王乙安，以「看見百年IP的魅力－嘉義家將文化轉譯行動」，延續家將主題劇情短片《落路》，再次返回嘉義田調發展未來長片基礎，同步辦理「城隍廟埕電影院」與「民俗田野調查工作坊」，跨域串聯在地宮廟（城隍廟）與家將團（鎮北宮隍義堂、重義堂）。

移動桃園與嘉義雙城間的「Yanyansasa feat. mou」，楊惠淇及董耀鴻以「記憶遊園地－跨時域童年遊樂地圖實驗計畫」為題，採集彙整50 位不同世代的嘉義人童年回憶，轉化為遊戲共創工作坊及ZIN繪本小誌；出身高雄、在台中成立「Good Form」品牌的陳雨蘭，在「磨石計畫Terrazzo Plan：剛剛好的所在」計畫，深度田調嘉義磨石子建築與駐點工作室周遭傳統工藝，開發辦理獨具嘉義特色、3種結合工作坊與遊程的「磨石子主題」體驗。