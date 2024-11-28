黑面琵鷺保護區有流刺網 台江處移除並加強巡查

台江國家公園委辦計畫案團隊執行監測調查作業，在台南市七股區黑面琵鷺生態保護區發現非法架設流刺網，日前會同警方進行移除，並將加強巡查取締，對行為人開罰。

內政部國家公園署台江國家公園管理處（台江處）今天發布新聞稿指出，委辦計畫案團隊14日在黑面琵鷺生態保護區執行監測調查作業過程中發現3具流刺網，台江處獲知後立即通報保安警察第七總隊第七大隊協助處理。

台江處指出，國家公園法及台江國家公園區域內禁止事項明定，除傳統漁業網具外，攜帶獵殺、傷害或毒害野生動物獵具進入園區，違者處以新台幣3000元罰鍰，架設流刺網已違法，且黑面琵鷺生態保護區未經申請許可不得進入。

台江處指出，為維護黑面琵鷺生態保護區生態環境，及保育度冬候鳥覓食、棲息安全，已會同警方前往移除流刺網，執行時還發現附近另有1具，總計移除4具，這些流刺網阻隔生物及水流，造成魚、蟹類等死亡，未來將聯合警方加強巡邏取締，防止類似案件再次發生。