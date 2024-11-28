南市首創ESG概念店認證 起司公爵、黑橋牌等21家門市獲表揚
為鼓勵企業響應淨零轉型，台南市政府首創ESG概念店輔導認證，今天在福爾摩沙遊艇酒店舉辦第二屆「台南市 ESG 概念店頒獎認證暨永續論壇」，由市長黃偉哲頒獎表揚通過認證21家卓越門市，為推動永續城市發展注入動能。
黃偉哲表示，今年是第2屆頒獎，感謝21家參與店家響應，希望未來像滾雪球般累積更多。另也感謝商研院與市府的合作，期盼台南作為一個進步的城市，不論是大企業或中小型店家，都能攜手力行永續發展願景。
經發局表示，獲頒 ESG 概念店認證的21家門市店，涵蓋餐飲業、批發零售業及生活服務業三大產業，在具體ESG行動中，環境保護E (Environmental)構面為「黑橋牌」推動印刷品減量並採用國際認證食品級蔬菜油油墨印刷；「起司公爵」選用120公里內的當季食材並取得碳足跡認證；「福憩背包客棧」全棟採用節能設備，落實精準節能減碳。
社會責任S (Socail)方面，「彼提瑞兒」每年捐贈收益支持家扶基金會；「茶布屋」與女性權益促進會合作，推動布料再生及舊衣改造；「台南青」致力於親子食農教育，傳播永續農業知識；「港龍大車隊」組織偏鄉小黃公車，每年向弱勢團體購買禮盒與餅乾，送給偏鄉長輩。
公司治理G (Governanace)構面，「甘單水餃」積極聘用中高齡員工並推動性別友善政策；「府城國際租賃」定期公開財務資訊並加強內部ESG培訓；「CTLS 體研社」及「新鳳鳴茶業」開設技職培訓課程，強化員工教育訓練，培育專業人才。
經發局說，今年輔導的21家店均完成組織型溫室氣體碳盤查清冊與減碳地圖，透過輔導與認證，提升商業服務業應對轉型與實體風險的能力。企業的努力讓消費行為不僅僅是購物，更成為支持品牌價值的行動。未來市府將持續協助中小型商業服務業轉型，整合相關資源，加速打造永續商業環境。
今天活動也邀請商業發展研究院副院長張皇珍專題演講並擔任論壇主持人，另邀請「黑橋牌」董事長陳春利與「馬修嚴選」總經理邱明仁進行實務案例分享。
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