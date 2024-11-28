南市首創ESG概念店認證 起司公爵、黑橋牌等21家門市獲表揚

為鼓勵企業響應淨零轉型，台南市政府首創ESG概念店輔導認證，今天在福爾摩沙遊艇酒店舉辦第二屆「台南市 ESG 概念店頒獎認證暨永續論壇」，由市長黃偉哲頒獎表揚通過認證21家卓越門市，為推動永續城市發展注入動能。

黃偉哲表示，今年是第2屆頒獎，感謝21家參與店家響應，希望未來像滾雪球般累積更多。另也感謝商研院與市府的合作，期盼台南作為一個進步的城市，不論是大企業或中小型店家，都能攜手力行永續發展願景。

經發局表示，獲頒 ESG 概念店認證的21家門市店，涵蓋餐飲業、批發零售業及生活服務業三大產業，在具體ESG行動中，環境保護E (Environmental)構面為「黑橋牌」推動印刷品減量並採用國際認證食品級蔬菜油油墨印刷；「起司公爵」選用120公里內的當季食材並取得碳足跡認證；「福憩背包客棧」全棟採用節能設備，落實精準節能減碳。

社會責任S (Socail)方面，「彼提瑞兒」每年捐贈收益支持家扶基金會；「茶布屋」與女性權益促進會合作，推動布料再生及舊衣改造；「台南青」致力於親子食農教育，傳播永續農業知識；「港龍大車隊」組織偏鄉小黃公車，每年向弱勢團體購買禮盒與餅乾，送給偏鄉長輩。

公司治理G (Governanace)構面，「甘單水餃」積極聘用中高齡員工並推動性別友善政策；「府城國際租賃」定期公開財務資訊並加強內部ESG培訓；「CTLS 體研社」及「新鳳鳴茶業」開設技職培訓課程，強化員工教育訓練，培育專業人才。

經發局說，今年輔導的21家店均完成組織型溫室氣體碳盤查清冊與減碳地圖，透過輔導與認證，提升商業服務業應對轉型與實體風險的能力。企業的努力讓消費行為不僅僅是購物，更成為支持品牌價值的行動。未來市府將持續協助中小型商業服務業轉型，整合相關資源，加速打造永續商業環境。