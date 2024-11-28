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用路人注意！嘉市鐵路高架跨越北興陸橋下周合攏工程夜間封閉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架工程跨越北興陸橋段，下周合攏工程施工，北興陸橋下周一12月2日起到12月6日，夜間9點到隔天清晨6點，全線封閉。圖／嘉市府提供
嘉義市鐵路高架工程跨越北興陸橋段，下周合攏工程施工，北興陸橋下周一12月2日起到12月6日，夜間9點到隔天清晨6點，全線封閉。圖／嘉市府提供

嘉義市鐵路高架工程跨越北興陸橋段，下周合攏工程施工，北興陸橋下周一12月2日起到12月6日，夜間9點到隔天清晨6點，全線封閉。

市府交通處說，配合鐵道局中部工程分局廠商，執行鐵路高架施工需要，北興陸橋從7月29日上午9點起，實施交通維持作業，施工工期約需152天，從7月29日到12月27日，北興陸橋12月2日到12月6日，夜間9點到隔天清晨6點，全線封閉，進行至中路式跨越工作車推進，以及翼底膜吊裝工項。

鐵道局中部工程分局及市府為維持高架鐵路橋跨越北興陸橋上空施工期間，維持前、後站通行，特別引進全國首創「中路式工法」施工，此種工法優點除維持高架鐵軌下方行車空間，也能減少對市民車輛視野限制影響，避免長時間施工期間阻斷陸橋通行。施工期間僅需約14個不連續工作天夜間全線封閉陸橋。

交通處表示，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：限高3.8公尺措施，自7月29日起至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除為止，這段期間超過限高3.8公尺大型車輛，請提早改行鄰近文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

夜間封閉陸橋措施：階段性跨越北興陸橋施工，12月2日至6日夜間9點至隔天清晨6點，全線封閉陸橋，用路人請遵守現場義警交人員指揮及交通導引牌行駛，並請該時段往返該陸橋駕駛人，提早改行鄰近文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

交通處提醒用路人，超過限高大型車輛提早改道，維持施工中跨越橋體安全，維持交通順暢，減輕施工交通衝擊。

嘉義市鐵路高架工程跨越北興陸橋段，下周合攏工程施工，北興陸橋下周一12月2日起到12月6日，夜間9點到隔天清晨6點，全線封閉。圖／嘉市府提供
嘉義市鐵路高架工程跨越北興陸橋段，下周合攏工程施工，北興陸橋下周一12月2日起到12月6日，夜間9點到隔天清晨6點，全線封閉。圖／嘉市府提供

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