響應淨零轉型 台南21家門市通過ESG概念店認證

鼓勵企業響應淨零轉型，台南市府推動ESG概念店輔導認證，市長黃偉哲今天在第2屆台南市ESG概念店頒獎認證暨永續論壇，頒獎表揚通過認證21家門市，為永續城市注入動能。

黃偉哲今天頒獎感謝21家門市響應ESG概念，希望未來如滾雪球般累積更多，台南市與世界接軌，公部門攜手企業，將ESG精神融入企業營運，公私協力推動環境永續，力行永續發展願景。

市府發布新聞稿指出，今年獲頒ESG概念店認證21家門市，涵蓋餐飲業、批發零售業及生活服務業3大產業，完成組織型溫室氣體碳盤查清冊與減碳地圖，提升商業服務業應對轉型與實體風險能力。

市府表示，企業努力讓消費行為不僅是購物，更成為支持品牌價值行動；市府也將持續協助中小型商業、服務業轉型，整合相關資源，加速打造永續環境。

ESG是一種非財務性績效指標，以評估企業永續發展表現，3個字母代表環境保護（E,Environmental）、社會責任（S,Social）及公司治理（G,Governance）縮寫。