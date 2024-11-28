迎2025系列 台南12/21搖滾耶誕演唱會卡司公布
迎接2025年，台南市長黃偉哲今天公布耶誕跨年系列活動首波卡司，也就是12月21日搖滾耶誕演唱會，將請來麋先生、五堅情等團體、藝人登台演出。
黃偉哲今天指出，12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，包括麋先生、五堅情、Bettii杯緹、陳華、艾薇等，全是實力派唱將，得過許多國內外獎項，社群媒體也有上千萬點閱率，預期當天晚上將爆滿。
至於是否邀請奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣隊參加台南耶誕跨年活動，黃偉哲表示，台灣隊行程滿滿，各地方都在邀約，市府將盡最大努力爭取見面機會。
市府發布新聞稿指出，12月21日搖滾耶誕演唱會，由籃籃擔任主持人，邀請馬來西亞「準歌后接班人」之稱的艾薇、金曲最佳樂團麋先生、KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手陳華、創作歌手Bettii杯緹、五堅情等。
「2025台南好young」耶誕跨年系列活動，市府規劃12月14日南科童趣嘉年華（新市南科考古館廣場）、12月15日總爺耶誕童樂會（麻豆總爺藝文中心）、12月21日搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場）、12月22日南瀛耶誕童樂會（民治市政中心南瀛堂廣場）、12月28日南瀛草地音樂會（新營南瀛綠都心公園）、12月31日台南好Young跨年晚會（永華市政中心西側廣場）。
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